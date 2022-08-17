Гной разорвал щеку кота из-за ошибки ветеринара в Новосибирске

Хозяйка рассказала эту историю на «Флампе». С её слов, 7 августа она привела кота с гнойным образованием на прием к ветеринару. Врач диагностировала у животного гиперплазию ткани, посоветовала следить за диетой и давать лекарства от этого недуга.