atas.info
ГлавноеВсе новости
Гной разорвал щеку кота из-за ошибки ветеринара в Новосибирске

Гной разорвал щеку кота из-за ошибки ветеринара в Новосибирске

Вчера, 12:04
Фото: Фламп
Жительница Новосибирска пожаловалась на ветеринара, который неправильно поставила диагноз её коту. Ошибочное лечение привело к тому, что у питомца гноем выжгло щеку.

Хозяйка рассказала эту историю на «Флампе». С её слов, 7 августа она привела кота с гнойным образованием на прием к ветеринару. Врач диагностировала у животного гиперплазию ткани, посоветовала следить за диетой и давать лекарства от этого недуга.

«Коту стало хуже уже через неделю после приема препаратов. Щека буквально рванула из-за гноя. Он так ослаб, что вести его в больницу мы побоялись. Нашли ветеринара онлайн, которая подсказала, что нам делать», - пишет сибирячка.

Котика женщина через несколько дней привезла в другую клинику, специалисты которой нашли в его десне инородное тело. Его рану обработали и отпустили лечиться домой.

Материалы по теме
Ветеринары опровергли слухи об африканской чуме на ферме под НовосибирскомВ Новосибирске хозяйка умершего при кастрации кота напала на ветеринараВ Новосибирске ветеринары спасли редкого императорского удаваПолугодовалого чихуахуа спасли от облысения новосибирские ветеринары
#Новости#Новосибирск#Животные#Новосибирская область#Алина Шефер#Общество
Подпишитесь
Рейтинг элитных школ по успеваемости на ЕГЭ 2022 стал известен в Новосибирске
Сегодня, 12:44
В Новосибирске ЧВК «Вагнер» ищет добровольцев за 240 000 рублей в месяц
Вчера, 08:39
Автопробег против строительства мусорного полигона стартовал в Новосибирске
Сегодня, 12:14
Полиция нашла пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку
Сегодня, 08:34
Первым снегом может засыпать Новосибирск в сентябре 2022 года
Жителей Новосибирска ожидает первый снег в 2022 году уже в сентябре. Об этом свидетельствуют прогнозы специалистов популярных онлайн сервисов.
Вчера, 11:34
Выплаты по 3 000 рублей на подготовку к школе получат семьи в Новосибирске
Вчера, 08:21