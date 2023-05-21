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В Новосибирске живодер жестоко избил щенка своей подруги

21 мая 2023, 02:53
Фото: 1MI
Животное забрали зоозащитники
Садист бил животное в лифте жилого дома. Сейчас щенка забрали зоозащитники

Молодой человек избил щенка в подъезде дома по адресу Сухарная, 96 в Заельцовском районе. Издевательства над животным попали в объектив камеры видеонаблюдения. На этих кадрах видно, что парень заходит в подъезд и тащит щенка за лапу. Заходит в лифт, грубо бросает животное на пол и жестоко бьет его.

Как выяснили зоозащитники, собака принадлежит подруге парня, которая живет в этом доме и она, якобы, ничего не знала об издевательствах. Волонтеры вместе с полицией изъяли щенка и перевезли в клинику, где ветеринары обследуют его и дадут свое заключение. О том, какие последствия этот инцидент будет иметь для живодера, предстоит решать участковому уполномоченному полиции.

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#Собака#Живодеры#Зоозащитники#Происшествия#Новосибирск
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