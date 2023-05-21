Posted Сегодня, 02:53
Published Сегодня, 02:53
Modified Сегодня, 02:55
Updated Сегодня, 02:55
Молодой человек избил щенка в подъезде дома по адресу Сухарная, 96 в Заельцовском районе. Издевательства над животным попали в объектив камеры видеонаблюдения. На этих кадрах видно, что парень заходит в подъезд и тащит щенка за лапу. Заходит в лифт, грубо бросает животное на пол и жестоко бьет его.
Как выяснили зоозащитники, собака принадлежит подруге парня, которая живет в этом доме и она, якобы, ничего не знала об издевательствах. Волонтеры вместе с полицией изъяли щенка и перевезли в клинику, где ветеринары обследуют его и дадут свое заключение. О том, какие последствия этот инцидент будет иметь для живодера, предстоит решать участковому уполномоченному полиции.