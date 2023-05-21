Как выяснили зоозащитники, собака принадлежит подруге парня, которая живет в этом доме и она, якобы, ничего не знала об издевательствах. Волонтеры вместе с полицией изъяли щенка и перевезли в клинику, где ветеринары обследуют его и дадут свое заключение. О том, какие последствия этот инцидент будет иметь для живодера, предстоит решать участковому уполномоченному полиции.