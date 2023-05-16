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Под Новосибирском черный бобер поиграл с собакой

16 мая 2023, 13:14
Фото: wikipedia.org
Судьба бобра неизвестна

Под Новосибирском черный бобер поиграл с собакой

В поселке Геологов под Новосибирском произошел необычный случай. Возле человеческого жилья появился черный бобер.
«Читатели рассказали, что встретили бобра в Новосибирском районе. ДНТ «Зеленая поляна». Сегодня – день бобра», - указано в соответствующей записи в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

При этом зверек не просто вышел к людям, а решил посмотреть на бродячую собаку. На видео заметно, что бобер буквально находится рядом с ней. Друг человека не просто не проявила агрессии, но с дружелюбием обнюхала пришельца.

После этого бобра больше не снимали. Возможно, он вернулся обратно в природу.

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#Новосибирск#Экология#Александр Ляхов#Природа#Животные#Соцсети#Видео
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