Под Новосибирском черный бобер поиграл с собакой

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
«Читатели рассказали, что встретили бобра в Новосибирском районе. ДНТ «Зеленая поляна». Сегодня – день бобра», - указано в соответствующей записи в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».
При этом зверек не просто вышел к людям, а решил посмотреть на бродячую собаку. На видео заметно, что бобер буквально находится рядом с ней. Друг человека не просто не проявила агрессии, но с дружелюбием обнюхала пришельца.
После этого бобра больше не снимали. Возможно, он вернулся обратно в природу.