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Жители Новомарусино пожаловались на несанкционированную охоту на уток

8 мая 2023, 11:06
Фото: atas.info
Озеро Леньково за Новомарусино привлекает не только уток и чаек, но и желающих пострелять
Стрельбу по уткам в Новомарусино устраивают не первый раз. Как рассказали местные жители «обычно стреляют осенью, мы уже много раз жаловались, но вчера утром в семь утра опять были слышны выстрелы со стороны озера».

«Стреляют дробью, у одного из соседей попали в собаку, так как на озере часто гуляют с собаками. Мы звонили в полицию, первый раз стрельба на озере началась в 2021 году» — рассказали жители микрорайона Новомарусино.

Проблема в том, что озеро находится не так далеко от жилых домов, жители ходят туда кормить уток, это местная достопримечательность. Стрельба пугает людей, тем более, что совсем рядом находится дорога и магазин, по утрам характерные звуки стрельбы слышны в жилых домах. Жители планируют написать заявление по данному инциденту сразу после завершения длинных выходных.

Пьяные мужчины устроили стрельбу по уткам в пруду Новосибирска
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В 2021 году в Новомарусино так же жаловались на стрельбу по уткам, тогда пьяные мужчины устроили незаконную охоту на птиц в черте города. Получается, что вопрос не решен до сих пор, озеро с утками продолжает оставаться мишенью для желающих безнаказанно пострелять.

#Ольга Храмушкина#Происшествия#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Стрельба#Охота
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