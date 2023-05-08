Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
«Стреляют дробью, у одного из соседей попали в собаку, так как на озере часто гуляют с собаками. Мы звонили в полицию, первый раз стрельба на озере началась в 2021 году» — рассказали жители микрорайона Новомарусино.
Проблема в том, что озеро находится не так далеко от жилых домов, жители ходят туда кормить уток, это местная достопримечательность. Стрельба пугает людей, тем более, что совсем рядом находится дорога и магазин, по утрам характерные звуки стрельбы слышны в жилых домах. Жители планируют написать заявление по данному инциденту сразу после завершения длинных выходных.
В 2021 году в Новомарусино так же жаловались на стрельбу по уткам, тогда пьяные мужчины устроили незаконную охоту на птиц в черте города. Получается, что вопрос не решен до сих пор, озеро с утками продолжает оставаться мишенью для желающих безнаказанно пострелять.