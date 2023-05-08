Проблема в том, что озеро находится не так далеко от жилых домов, жители ходят туда кормить уток, это местная достопримечательность. Стрельба пугает людей, тем более, что совсем рядом находится дорога и магазин, по утрам характерные звуки стрельбы слышны в жилых домах. Жители планируют написать заявление по данному инциденту сразу после завершения длинных выходных.