Живодер пытался повесить щенка на балконе после расставания с девушкой в Новосибирске

Волонтеры же теперь требовали изъять собаку у сибиряка, животное отправили в клинику. Известно, что он ранее сидел в тюрьме за распространение наркотиков. Накануне вечером за живодером приехали полицейские и увезли в отдел. При задержании он смеялся.