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Живодер пытался повесить щенка на балконе после расставания с девушкой в Новосибирске

18 апреля 2023, 01:57
Фото: 1MI
Живодера доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств

В Новосибирске живодер пытался повесить щенка после расставания с девушкой

Мужчина из Новосибирска хотел повесить на балконе щенка, чтобы отомстить девушке – накануне влюбленные расстались.

По данным ТГ-канала Mash Siberia, накануне инцидента девушка бросила 31-летнего мужчину и уехала на Алтай. Причиной тому стала измена со стороны возлюбленного.

Однако новосибирец решил доказать своей пассии обратное. Сначала он якобы хотел порезать собаку скальпелем, но не нашел орудия. После этого он записал видео, на котором пытается повесить собаку, после чего отправил кадры возлюбленной.

Шокированная девушка отправила ролик зоозащитникам, а те уже обратились в полицию. После этого парень прислал девушке еще одно видео, где показал живую собаку, объяснив, что процесс контролировал.

Волонтеры же теперь требовали изъять собаку у сибиряка, животное отправили в клинику. Известно, что он ранее сидел в тюрьме за распространение наркотиков. Накануне вечером за живодером приехали полицейские и увезли в отдел. При задержании он смеялся.

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#Эмилия Губарева#Животные#Живодеры#Общество#Город#Новосибирск
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