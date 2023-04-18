Живодер пытался повесить щенка на балконе после расставания с девушкой в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:57
Published Сегодня, 01:57
Modified Сегодня, 02:09
Updated Сегодня, 02:09
По данным ТГ-канала Mash Siberia, накануне инцидента девушка бросила 31-летнего мужчину и уехала на Алтай. Причиной тому стала измена со стороны возлюбленного.
Однако новосибирец решил доказать своей пассии обратное. Сначала он якобы хотел порезать собаку скальпелем, но не нашел орудия. После этого он записал видео, на котором пытается повесить собаку, после чего отправил кадры возлюбленной.
Шокированная девушка отправила ролик зоозащитникам, а те уже обратились в полицию. После этого парень прислал девушке еще одно видео, где показал живую собаку, объяснив, что процесс контролировал.
Волонтеры же теперь требовали изъять собаку у сибиряка, животное отправили в клинику. Известно, что он ранее сидел в тюрьме за распространение наркотиков. Накануне вечером за живодером приехали полицейские и увезли в отдел. При задержании он смеялся.