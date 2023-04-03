Питомцы находились на балконе. Не раздумывая, живодер скинул кошек с 16-го этажа. Затем новосибирец спустился вниз и увидел, что одно из животных еще было в сознании. Тогда он добил его ногами. Злоумышленник сложил тела животных в пакет и выбросил в мусорный бак.