Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Все произошло осенью прошлого года на улице Фадеева. В тот день к Андрею Архипову обратились женщина и мужчина с просьбой поймать трех кошек. Мужчина согласился и зашел в чужую квартиру.
Питомцы находились на балконе. Не раздумывая, живодер скинул кошек с 16-го этажа. Затем новосибирец спустился вниз и увидел, что одно из животных еще было в сознании. Тогда он добил его ногами. Злоумышленник сложил тела животных в пакет и выбросил в мусорный бак.
Решением суда, живодера отправили на исправительные работы за убийство трех кошек. Также с его зарплаты будут ежемесячно удерживать 10% в пользу государства. Делать это будут ровно год.