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Живодер сбросил трех кошек с 16-го этажа в Новосибирске - затем добил и выкинул тела

3 апреля 2023, 10:13
Фото: Управление судебного департамента в новосибирской области
Мужчина запинал ногами животных

Живодера из Новосибирска отправили на исправительные работы за убийство кошек

Исправительные работы получил житель Новосибирска, который сбросил кошек с 16-го этажа и добил умирающее животное ногами, подробности сообщают в судебном департаменте региона.

Все произошло осенью прошлого года на улице Фадеева. В тот день к Андрею Архипову обратились женщина и мужчина с просьбой поймать трех кошек. Мужчина согласился и зашел в чужую квартиру.

Питомцы находились на балконе. Не раздумывая, живодер скинул кошек с 16-го этажа. Затем новосибирец спустился вниз и увидел, что одно из животных еще было в сознании. Тогда он добил его ногами. Злоумышленник сложил тела животных в пакет и выбросил в мусорный бак.

Решением суда, живодера отправили на исправительные работы за убийство трех кошек. Также с его зарплаты будут ежемесячно удерживать 10% в пользу государства. Делать это будут ровно год.  

Живодер в Новосибирске сбросил трех кошек с 16-го этажа и запинал их до смерти
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#Животные#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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