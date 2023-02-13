Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
По данным прокуратуры, инцидент произошел 21 октября 2022 года на улице Фадеева. 55-летний мужчина, по просьбе неизвестных, зашел в чужую квартиру на 16 этаже.
Соседи жаловались на неприятный запах и животных должны были определить в приют. Зайдя в квартиру, сибиряк нашел трех кошек на балконе квартиры, а затем скинул их с балкона 16-го этажа. После чего живодер спустился и до смерти запинал животных.
«Спустившись вниз к подьезду и убедившись, что одно из животных еще подавало признаки жизни он нанес не менее трех ударов по нему ногой, отчего животное погибло», - сообщают в ведомстве.
Затем мужчина сложил тела кошек в пакет и выбросил в мусорный бак. Дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, ранее в Новосибирске мужчина выкинул с 17-го этажа собаку соседа, которая громко лаяла.