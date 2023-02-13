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Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

Живодер в Новосибирске сбросил трех кошек с 16-го этажа и запинал их до смерти

13 февраля 2023, 06:05
Фото: 1MI
Новосибирец сбросил трех кошек с балкона в Калининском районе. За жестокое обращение против него было возбуждено уголовное дело, подробности рассказали в прокуратуре региона.

По данным прокуратуры, инцидент произошел 21 октября 2022 года на улице Фадеева. 55-летний мужчина, по просьбе неизвестных, зашел в чужую квартиру на 16 этаже.

Соседи жаловались на неприятный запах и животных должны были определить в приют. Зайдя в квартиру, сибиряк нашел трех кошек на балконе квартиры, а затем скинул их с балкона 16-го этажа. После чего живодер спустился и до смерти запинал животных.

«Спустившись вниз к подьезду и убедившись, что одно из животных еще подавало признаки жизни он нанес не менее трех ударов по нему ногой, отчего животное погибло», - сообщают в ведомстве.

Затем мужчина сложил тела кошек в пакет и выбросил в мусорный бак. Дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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Напомним, ранее в Новосибирске мужчина выкинул с 17-го этажа собаку соседа, которая громко лаяла. 

#Эмилия Губарева
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