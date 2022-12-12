Лаяла по ночам: в Новосибирске мужчина выкинул с 17-этажа собаку соседа

Сам инцидент произошел еще 10 декабря в доме № 92 по улице Забалуева. Соседи рассказали, что собака скучала по хозяину, работающего по ночам. Такса иногда лаяла, и соседи решили вызвать полицию, но дома никого не было.
Чуть позже один из соседей пришел с разборками к владельцу собаки. Между мужчинами произошла потасовка. Тогда яростный сосед схватил собаку и выбросил ее с балкона 17-го этажа.
После этого он спустился на лифте, нашел собаку и выкинул ее в неизвестном направлении. Заявление на агрессивного соседа в полицию уже написано.
Напомним, ранее живодера отправили в колонию на три года за убийство кошки в Новосибирске. Он бил животное головой об унитаз и отправил шокирующее видео подруге.