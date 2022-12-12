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Лаяла по ночам: в Новосибирске мужчина выкинул с 17-этажа собаку соседа

Сегодня, 01:53
Фото: 1MI
Такса упала с 17 этажа

В Новосибирске мужчина выкинул с 17-го этажа собаку соседа

Новосибирец выбросил с многоэтажного дома собаку соседа: животное лаяло по ночам, подробности рассказали очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск».

Сам инцидент произошел еще 10 декабря в доме № 92 по улице Забалуева. Соседи рассказали, что собака скучала по хозяину, работающего по ночам. Такса иногда лаяла, и соседи решили вызвать полицию, но дома никого не было.

Чуть позже один из соседей пришел с разборками к владельцу собаки. Между мужчинами произошла потасовка. Тогда яростный сосед схватил собаку и выбросил ее с балкона 17-го этажа.

После этого он спустился на лифте, нашел собаку и выкинул ее в неизвестном направлении. Заявление на агрессивного соседа в полицию уже написано.

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Напомним, ранее живодера отправили в колонию на три года за убийство кошки в Новосибирске. Он бил животное головой об унитаз и отправил шокирующее видео подруге. 

#Эмилия Губарева#Происшествия#Животные
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