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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

В Новосибирске выходили кошку, которую дети бросали в костер

В Новосибирске выходили кошку, которую дети бросали в костер

3 сентября 2023, 14:01
Фото: предоставили волонтеры
Волонтеры рассказали о судьбе кошки Ночке, которую подростки-живодеры бросали в костер под Новосибирском. Животное перенесло несколько операций.

Эта жуткая история произошла летом. Несколько детей во дворе дома под Новосибирском разожгли костер и кинули туда беспризорную кошку. Питомица кричала от боли и вырывалась. Ее спас местный охранник, который услышал душераздирающее мяуканье.

«Кошку привезли к волонтерам, мы ее передали в ветклинику. От ожогов у нее появились рубцы на теле, голове, глаза перестали закрываться. Врач Игорь Владимирович сделал ей несколько операций. Последняя прошла в августе, а 2 сентября Ночку выписали», — рассказали Atas.info зоозащитники.

На операцию и реабилитацию кошечки собирали деньги всем Новосибирском. За помощь волонтеры всех благодарят.

Сейчас, по их словам, Ночка нуждается только в любящей семье, которую ей уже нашли. Еще 10 дней она будет носить попонку.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Кошка#Живодеры
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