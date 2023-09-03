В Новосибирске выходили кошку, которую дети бросали в костер

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Эта жуткая история произошла летом. Несколько детей во дворе дома под Новосибирском разожгли костер и кинули туда беспризорную кошку. Питомица кричала от боли и вырывалась. Ее спас местный охранник, который услышал душераздирающее мяуканье.
«Кошку привезли к волонтерам, мы ее передали в ветклинику. От ожогов у нее появились рубцы на теле, голове, глаза перестали закрываться. Врач Игорь Владимирович сделал ей несколько операций. Последняя прошла в августе, а 2 сентября Ночку выписали», — рассказали Atas.info зоозащитники.
На операцию и реабилитацию кошечки собирали деньги всем Новосибирском. За помощь волонтеры всех благодарят.
Сейчас, по их словам, Ночка нуждается только в любящей семье, которую ей уже нашли. Еще 10 дней она будет носить попонку.