В Новосибирске неизвестные выбросили расчлененные части животного в лесу

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
В Новосибирске неизвестный человек выбросил разделенные части животного в лесу. Местные жители сообщили об этом и опубликовали фотографии происшествия в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
Инцидент произошел на улице Заслонова в жилом комплексе «Свобода». Останки животного были найдены в лесном массиве ночью 8 октября.
Пост в Telegram-канале указывает на то, что картина выглядит очень страшно. Автор поста отметил, что собаки «сходят с ума», а вокруг появилось множество ворон. В скором времени от останков ожидается неприятный запах.