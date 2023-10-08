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Неизвестно, что это было за животное

В Новосибирске неизвестные выбросили расчлененные части животного в лесу

8 октября 2023, 05:41
Фото: АСТ-54
Неизвестно, что это было за животное
Жители Новосибирска обнаружили жуткую картину в лесу: расчлененные части животного были выкинуты неизвестным.

В Новосибирске неизвестный человек выбросил разделенные части животного в лесу. Местные жители сообщили об этом и опубликовали фотографии происшествия в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Инцидент произошел на улице Заслонова в жилом комплексе «Свобода». Останки животного были найдены в лесном массиве ночью 8 октября.

Пост в Telegram-канале указывает на то, что картина выглядит очень страшно. Автор поста отметил, что собаки «сходят с ума», а вокруг появилось множество ворон. В скором времени от останков ожидается неприятный запах.

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