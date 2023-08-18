Рядом труп лисы: жесткое ДТП произошло на Чуйском тракте под Новосибирском

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
По словам свидетелей легковушки не поделили дорогу и врезались. Одна из машин от удара потеряла бампер и когда водитель пошел его поднимать, увидел рядом труп животного.
«Это была мертвая лиса. Возможно, она выбежала на трассу, а водители пытались уйти от столкновения с ней и врезались друг в друга», — рассуждают сибиряки.
А вот в ГИБДД региона отмечают, что лиса не имеет отношение к этому ДТП. На обочине она лежит уже давно.
«Аварию оформили с материальным ущербом. Никто не пострадал. А лиса, скорее всего, лежит на обочине с прошлой ночи», — уточнили представили ГИБДД Новосибирской области.