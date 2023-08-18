atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:56

Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

ДТП с двумя машинами произошло на Чуйском тракте

Рядом труп лисы: жесткое ДТП произошло на Чуйском тракте под Новосибирском

18 августа 2023, 06:56
Фото: скриншот из видео очевидцев/1MI
ДТП с двумя машинами произошло на Чуйском тракте

Под Новосибирском произошло жесткое ДТП на Чуйском тракте

Два автомобиля столкнулись на 53 километре Чуйского тракта под Новосибирском 18 августа. Рядом с местом ДТП очевидцы обнаружили мертвую лисицу — ее и обвинили в аварии.

По словам свидетелей легковушки не поделили дорогу и врезались. Одна из машин от удара потеряла бампер и когда водитель пошел его поднимать, увидел рядом труп животного.

«Это была мертвая лиса. Возможно, она выбежала на трассу, а водители пытались уйти от столкновения с ней и врезались друг в друга», — рассуждают сибиряки.

А вот в ГИБДД региона отмечают, что лиса не имеет отношение к этому ДТП. На обочине она лежит уже давно.

«Аварию оформили с материальным ущербом. Никто не пострадал. А лиса, скорее всего, лежит на обочине с прошлой ночи», — уточнили представили ГИБДД Новосибирской области.

Читайте также:
Новосибирским охотникам утвердили квоты на отстрел косуль и лосяПод Новосибирском мигрант сбил детеныша лося на трассе
#ДТП#18+#Животные#Новосибирск#Новосибирская область#Происшествия#Алина Шефер
Подпишитесь
Врач ФК «Новосибирск» спас бойца СВО и пассажирку рейса «Новосибирск-Москва»
Сегодня, 03:26
«Дура или тварь»: блогер Goblin оскорбил мать мобилизованного из Новосибирска
Вчера, 09:18
В Новосибирске чаще всего подделывают купюры 5000 рублей
Вчера, 06:59
В зоне СВО погиб главный тренер сборной НСО по самбо Сергей Лепяхов
Сегодня, 04:57
Под Новосибирском родители погибшего на СВО героя делят в суде посмертную выплату
Сегодня, 03:40
Нехватка учителей в школах Новосибирска. Почему многие уходят в репетиторство
Вчера, 02:20