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Под Новосибирском мигрант сбил детеныша лося на трассе

19 июля 2023, 12:25
Фото: википедия
Иностранец насмерть сбил лося под Новосибирском
Иностранец насмерть сбил лося на трассе в Новосибирской области возле Ордынки. Животному было около 1 года.

Авария произошла в ночь на 17 июля. Уроженец Средней Азии ехал по темной дороге и не заметил лосенка, выбежавшего внезапно из кустов.

«Автомобиль мужчины получил сильное повреждение. Лосенок, которому был 1 годик, погиб на месте ДТП, никто из людей не пострадал. Эта ситуация произошла из-за невнимательность водителя», — рассказали в Минприроды Новосибирской области.

За последний месяц лоси попадали под колеса машин больше пяти раз. С начала года погибли при таких обстоятельствах 21 косуля и 31 лось.

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#Алина Шефер#ДТП#Лось#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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