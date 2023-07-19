Под Новосибирском мигрант сбил детеныша лося на трассе

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Авария произошла в ночь на 17 июля. Уроженец Средней Азии ехал по темной дороге и не заметил лосенка, выбежавшего внезапно из кустов.
«Автомобиль мужчины получил сильное повреждение. Лосенок, которому был 1 годик, погиб на месте ДТП, никто из людей не пострадал. Эта ситуация произошла из-за невнимательность водителя», — рассказали в Минприроды Новосибирской области.
За последний месяц лоси попадали под колеса машин больше пяти раз. С начала года погибли при таких обстоятельствах 21 косуля и 31 лось.