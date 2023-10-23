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Published Сегодня, 05:05

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Updated Сегодня, 05:07

Собаки были мертвы

Пакеты с мертвыми собаками нашли в районе Ипподрома в Новосибирске

23 октября 2023, 05:05
Фото: Midjourney
Собаки были мертвы
На территории Ипподрома в Новосибирске найдены пакеты с мертвыми собаками, вызывающие недоумение и возмущение у местных жителей.

В Ленинском районе Новосибирска обнаружены пакеты с мертвыми собаками. Жительница города заметила эти ужасные находки рядом с железной дорогой возле Ипподрома. Она поделилась этим в телеграмм-канале «Инцидент. Новосибирск».

Девушка предполагает, что животных убил человек и просит всех, кто знает что-либо о происшествии, не оставаться молчаливыми.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что к ним никакие сообщения по данному факту не поступали.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Животные#Собаки#Эмилия Губарева
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