Пакеты с мертвыми собаками нашли в районе Ипподрома в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
В Ленинском районе Новосибирска обнаружены пакеты с мертвыми собаками. Жительница города заметила эти ужасные находки рядом с железной дорогой возле Ипподрома. Она поделилась этим в телеграмм-канале «Инцидент. Новосибирск».
Девушка предполагает, что животных убил человек и просит всех, кто знает что-либо о происшествии, не оставаться молчаливыми.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что к ним никакие сообщения по данному факту не поступали.