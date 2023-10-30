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Published Сегодня, 11:23

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Updated Сегодня, 11:25

На ребенка напала злая собака

Новосибирец выплатит школьнику компенсацию за агрессивную собаку

30 октября 2023, 11:23
Фото: pxhere.com
На ребенка напала злая собака

В Новосибирской области хозяин собаки заплатит компенсацию покусанному ребенку

В Новосибирской области прокуратура добилась компенсации морального труда в пользу несовершеннолетнего. Ребенка покусала собака.

Инцидент произошел нынешним маем в селе Дубровка Маслянинского района. Собака одного из сельчан напала на маленького ребенка и искусала его. Малыш был очень напуган и испытал сильнейший стресс. К тому же, его пришлось экстренно прививать от бешенства.

«Прокурор Маслянинского района обратился в суд в интересах пострадавшего с требованием взыскать с владельца собаки денежные средства в счет компенсации морального вреда», — сообщили в надзорном ведомстве.

Суд встал на сторону прокуратуры и взыскал с хозяина собаки 20 тысяч рублей в пользу ребенка.

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#Новосибирск#Дети#Прокуратура#Нападение#Компенсация#Собака#Александр Ляхов
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