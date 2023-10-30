Новосибирец выплатит школьнику компенсацию за агрессивную собаку

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Инцидент произошел нынешним маем в селе Дубровка Маслянинского района. Собака одного из сельчан напала на маленького ребенка и искусала его. Малыш был очень напуган и испытал сильнейший стресс. К тому же, его пришлось экстренно прививать от бешенства.
«Прокурор Маслянинского района обратился в суд в интересах пострадавшего с требованием взыскать с владельца собаки денежные средства в счет компенсации морального вреда», — сообщили в надзорном ведомстве.
Суд встал на сторону прокуратуры и взыскал с хозяина собаки 20 тысяч рублей в пользу ребенка.