Искусанной собаками в Искитиме девочкой заинтересовался Бастрыкин

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах расследования. До этого в новосибирском Следкоме была организована процессуальная проверка.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Геннадьевичу Долгалеву возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщается на сайте СК РФ.
До этого дело было взято на контроль прокуратурой Новосибирской области. Главой Искитимской межрайонной прокуратуры был подан иск против городской администрации за пренебрежение требованиями построить приют для бродячих собак.
Нападение на девочку произошло в начале недели. Юной жительнице Искитима искусали все лицо, сейчас ребенок находится в больнице.