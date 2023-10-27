В Искитиме собака искусала девочку — ребенку помогут прокуроры

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В надзорном ведомстве организована проверка сообщений региональных СМИ. Займутся происшествием и сотрудники полиции.
«По итогам проверки прокуратурой будет решен вопрос о предъявлении в суд искового заявления в целях возмещении морального вреда в интересах несовершеннолетнего ребенка», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Главой Искитимской межрайонной прокуратуры направлен иск в суд, ответчиком является администрация города Искитима. По мнению прокурора, чиновники так и не удосужились создать приют для безнадзорных животных, из-за чего страдают дети.