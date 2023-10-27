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Прокуроры намерены разобраться с бродячими собаками

В Искитиме собака искусала девочку — ребенку помогут прокуроры

27 октября 2023, 10:23
Фото: pxhere.com
Прокуроры намерены разобраться с бродячими собаками

Под Новосибирском прокуроры займутся девочкой, искусанной собакой

В Искитиме бродячая собака напала на девочку, искусав ей все лицо. Ребенок находится в больнице, ей помогают врачи. Происшествием заинтересовались прокуроры.

В надзорном ведомстве организована проверка сообщений региональных СМИ. Займутся происшествием и сотрудники полиции.

«По итогам проверки прокуратурой будет решен вопрос о предъявлении в суд искового заявления в целях возмещении морального вреда в интересах несовершеннолетнего ребенка», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Главой Искитимской межрайонной прокуратуры направлен иск в суд, ответчиком является администрация города Искитима. По мнению прокурора, чиновники так и не удосужились создать приют для безнадзорных животных, из-за чего страдают дети.

В Искитиме злая собака изгрызла девочке все лицо — ребенок в больнице
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#Новосибирск#Дети#Искитим#Прокуратура#Нападение#Собаки#Бродячие собаки#Александр Ляхов
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