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Ребенок пострадал

Набросилась собака: под Новосибирском ребенку выплатят 50 000 после укуса пса

10 ноября 2023, 03:09
Фото: 1MI
Ребенок пострадал

50 тысяч рублей выплатят ребенку после укуса собаки под Новосибирском

Администрация города Обь должна выплатить 50 000 рублей в пользу ребенка, которого укусила бездомная собака, подробности сообщают в прокуратуре региона.

Все случилось в апреле 2022 года в городе Обь, когда несовершеннолетнего ребенка укусила бездомная собака. Ему оказали медпомощь, а также сделали уколы от бешенства. Пострадавший испытал не только физическую боль, но и испуг.

Как показала проверка, администрация города не предприняла достаточных мер для создания безопасных условий по обращению с бездомными животными. Поэтому прокуратура обратилась в суд с требованием о компенсации морального вреда в интересах пострадавшего.

Обской городской суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с администрации города в пользу несовершеннолетнего 50 тыс. рублей. Решение суда на данный момент не вступило в законную силу.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Животные#Суд#Собака#Эмилия Губарева#Обь
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