Набросилась собака: под Новосибирском ребенку выплатят 50 000 после укуса пса

Posted Сегодня, 03:09
Published Сегодня, 03:09
Modified Сегодня, 03:11
Updated Сегодня, 03:11
Все случилось в апреле 2022 года в городе Обь, когда несовершеннолетнего ребенка укусила бездомная собака. Ему оказали медпомощь, а также сделали уколы от бешенства. Пострадавший испытал не только физическую боль, но и испуг.
Как показала проверка, администрация города не предприняла достаточных мер для создания безопасных условий по обращению с бездомными животными. Поэтому прокуратура обратилась в суд с требованием о компенсации морального вреда в интересах пострадавшего.
Обской городской суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с администрации города в пользу несовершеннолетнего 50 тыс. рублей. Решение суда на данный момент не вступило в законную силу.