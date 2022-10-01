Военкомат Новосибирска открыл вакансию помощника по мобилизованным за 20 тыс. руб.

Объявление о наборе появилось на входе в военный комиссариат – на этой должность нужно будет выписать военные билеты.
Для работы не требуется опыт работы, а нужен лишь красивый почерк. В обязанности будет входить выписывание военных билетов тем, кто их потерял. Сама по себе работа монотонная.
Рабочий день начинается в с 08:30, а заканчивается в 17:30. В пятницу можно уйти домой в 16:30. Обед с 12:30 до 13:30 всегда по расписанию.
Зарплата для такого графика маленькая – около 20 тысяч рублей, но из-за мобилизации её могут повысить.