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Военкомат Новосибирска открыл вакансию помощника по мобилизованным за 20 тыс. руб.

Сегодня, 10:08
Фото: 2GIS
Военкомат Калининского и Дзержинского районов в Новосибирске ищет помощника начальника отделения по подготовке и учету мобилизованных ресурсов за зарплату в 20 тысяч рублей. Информацию Atas.info предоставили по телефону в самом военкомате.

Объявление о наборе появилось на входе в военный комиссариат – на этой должность нужно будет выписать военные билеты. 

Для работы не требуется опыт работы, а нужен лишь красивый почерк. В обязанности будет входить выписывание военных билетов тем, кто их потерял. Сама по себе работа монотонная. 

Рабочий день начинается в с 08:30, а заканчивается в 17:30. В пятницу можно уйти домой в 16:30. Обед с 12:30 до 13:30 всегда по расписанию. 

Зарплата для такого графика маленькая – около 20 тысяч рублей, но из-за мобилизации её могут повысить.

#Александр Кондратьев#Общество#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Работа#Вакансия#Военкомат#Частичная мобилизация#Армия
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