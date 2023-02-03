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Published Сегодня, 06:00

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Updated Сегодня, 06:04

В Новосибирске назвали самую популярную вакансию

3 февраля 2023, 06:00
Фото: 1MI
Новосибирцы выбирают удаленную работу в Яндексе
Жители Новосибирской области чаще выбирают вакансии с удаленной работой. Поэтому самой популярной стала «сотрудник поддержки «Яндекса»», сообщает hh.ru.

На эту вакансию претендуют 13,7 тысячи новосибирцев. В целом по России откликнулись 47,7 тысячи человек.

Также многие хотят стать Junior Frontend-разработчиками, копирайтерами и упаковщиками заказов. И главное – это удаленка.

«Чем требований к работнику меньше, тем больше откликов на вакансию. Многих устраивает не высокая зарплата, а свободный график работы», - рассказала глава Службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Только за январь по этим критериям искали вакансии порядка 17 000 жителей Новосибирска. Это 14 кандидатов на место.

Напомним, ранее сотрудники hh.ru рассказали Atas.info о том, что в Новосибирске возникла тенденция менять работу на время с семьей. Это произошло после пандемии.

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#Алина Шефер#Вакансии#Работа#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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