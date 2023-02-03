В Новосибирске назвали самую популярную вакансию

Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
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Updated Сегодня, 06:04
На эту вакансию претендуют 13,7 тысячи новосибирцев. В целом по России откликнулись 47,7 тысячи человек.
Также многие хотят стать Junior Frontend-разработчиками, копирайтерами и упаковщиками заказов. И главное – это удаленка.
«Чем требований к работнику меньше, тем больше откликов на вакансию. Многих устраивает не высокая зарплата, а свободный график работы», - рассказала глава Службы исследований hh.ru Мария Игнатова.
Только за январь по этим критериям искали вакансии порядка 17 000 жителей Новосибирска. Это 14 кандидатов на место.
Напомним, ранее сотрудники hh.ru рассказали Atas.info о том, что в Новосибирске возникла тенденция менять работу на время с семьей. Это произошло после пандемии.