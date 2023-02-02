В лидеры по зарплатам вырвались и специалисты по консультированию 69 516 рублей (2022 г.), 57 795 рублей (2021 г.), специалисты по добыче сырья - 63 202 рублей (2022 г.), 72 148 рублей (2021 г.), маркетологи, рекламщики - 61 846 рублей (2022) и 52 998 рублей (2021). Замыкают пятерку самых высокооплачиваемых профессия - специалисты из автобизнеса - 61 445 рублей (2022 г.) и 62 539 рублей (2021 г.). Их зарплаты уменьшились на 2%.