Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Специалисты исследовательского сервиса hh составили динамику предлагаемых зарплат в Новосибирской области за декабрь 2021 и 2022 года. Изменения в оплате труда есть: кто-то из специалистов начал зарабатывать на 20% больше, а кто-то на 22% меньше.
Работники в сфере высшего менеджмента - 78 178 рублей в декабре 2022 года и 70 699 рублей за аналогичный период 2021 года. За год у них увеличилась заработная плата на 11%.
В лидеры по зарплатам вырвались и специалисты по консультированию 69 516 рублей (2022 г.), 57 795 рублей (2021 г.), специалисты по добыче сырья - 63 202 рублей (2022 г.), 72 148 рублей (2021 г.), маркетологи, рекламщики - 61 846 рублей (2022) и 52 998 рублей (2021). Замыкают пятерку самых высокооплачиваемых профессия - специалисты из автобизнеса - 61 445 рублей (2022 г.) и 62 539 рублей (2021 г.). Их зарплаты уменьшились на 2%.
Добыча сырья - 63 202 рублей в 2022 году и 72 148 рублей в 2021 году. Снижение на -12%.
В сфере туризма и гостинично-ресторанного бизнеса тоже произошли изменения - 46 061 рублей и 49 800 рублей (-8%).
Меньше оплачивать труд стали домашнему персоналу - 36 131 рублей (2022 г.) и 46 575 рублей (2021 г.). То есть работники теперь получают на 22% меньше.
Напомним, что жители Новосибирска теперь ставят на первое место не работу, а семью и свои увлечения.