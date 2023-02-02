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Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

В Новосибирске названа профессия с самой высокой зарплатой в 78 тысяч рублей

2 февраля 2023, 06:43
Фото: 1MI
Больше всех зарабатывают специалисты в сфере высшего менеджмента
Рост и падение зарплат в Новосибирской области: в каких отраслях сотрудники зарабатывают больше всего, рассказали Atas.info аналитики сервиса hh.

Специалисты исследовательского сервиса hh составили динамику предлагаемых зарплат в Новосибирской области за декабрь 2021 и 2022 года. Изменения в оплате труда есть: кто-то из специалистов начал зарабатывать на 20% больше, а кто-то на 22% меньше.

  • Как уточнили аналитики, топ самых высокооплачиваемых специалистов это:  

Работники в сфере высшего менеджмента - 78 178 рублей в декабре 2022 года и 70 699 рублей за аналогичный период 2021 года. За год у них увеличилась заработная плата на 11%.

В лидеры по зарплатам вырвались и специалисты по консультированию 69 516 рублей (2022 г.), 57 795 рублей (2021 г.), специалисты по добыче сырья - 63 202 рублей (2022 г.), 72 148 рублей (2021 г.), маркетологи, рекламщики - 61 846 рублей (2022) и 52 998 рублей (2021). Замыкают пятерку самых высокооплачиваемых профессия - специалисты из автобизнеса - 61 445 рублей (2022 г.) и 62 539 рублей (2021 г.). Их зарплаты уменьшились на 2%.

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  • Снижение зарплат за декабрь 2022 и 2021 года произошло в следующих сферах:

Добыча сырья - 63 202 рублей в 2022 году и 72 148 рублей в 2021 году. Снижение на -12%.

В сфере туризма и гостинично-ресторанного бизнеса тоже произошли изменения - 46 061 рублей и 49 800 рублей (-8%).

Меньше оплачивать труд стали домашнему персоналу - 36 131 рублей (2022 г.) и 46 575 рублей (2021 г.). То есть работники теперь получают на 22% меньше.

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Напомним, что жители Новосибирска теперь ставят на первое место не работу, а семью и свои увлечения. 

#Зарплаты#Деньги#Город#Общество#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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