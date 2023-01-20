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Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Харассмент на работе: к женщинам из Новосибирска пристают начальники

Сегодня, 10:24
Фото: 1MI
По статистике, больше начальники пристают к женщинам

Начальники в Новосибирске пристают к женщинам на работе

В Новосибирске 6% горожан подвергались сексуальному домогательству со стороны начальника. Такое исследование провели аналитики SuperJob.

В результате опроса новосибирцев на тему харассмента (домогательств) выяснилось, что 6% городских жителей подвергались сексуальному домогательству от начальников. Также домогательства были со стороны коллег – 10%.

Женщин, которые пострадали от харассмента со стороны руководства – 11%, а со стороны сослуживцев – 13%. Среди мужчин с домогательствами сталкивались 5%.

Аналитики отмечают, что при эпидемии коронавируса на удаленной работе харассмента в стране было меньше.

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Напомним, что ранее в Новосибирске девушка пожаловалась, что тренер предложил сделать ей парную тренировку, нарушающую ее личные границы. Ее отзыв о тесном контакте раскритиковали сотни новосибирцев. 

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Секс#Работа
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