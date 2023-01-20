Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В результате опроса новосибирцев на тему харассмента (домогательств) выяснилось, что 6% городских жителей подвергались сексуальному домогательству от начальников. Также домогательства были со стороны коллег – 10%.
Женщин, которые пострадали от харассмента со стороны руководства – 11%, а со стороны сослуживцев – 13%. Среди мужчин с домогательствами сталкивались 5%.
Аналитики отмечают, что при эпидемии коронавируса на удаленной работе харассмента в стране было меньше.
Напомним, что ранее в Новосибирске девушка пожаловалась, что тренер предложил сделать ей парную тренировку, нарушающую ее личные границы. Ее отзыв о тесном контакте раскритиковали сотни новосибирцев.