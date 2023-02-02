Жители Новосибирской области стали чаще жертвовать карьерой ради семьи

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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«Количество резюме с 2019 по 2022 гг. стало значительно ниже предложенных вакансий (48% резюме к 87% вакансий на конец 2022 года). Подобное произошло из-за ковидного кризиза. Люди пересмотрели свое отношение к работе», - рассказали Atas.info специалисты исследовательского сервиса hh.
Оказалось, что сейчас новосибирцы готовы поступиться деньгами, чтобы провести больше времени с семьей. Также часто работу они меняют на саморазвитие и хобби.
В этой связи на рынке труда наблюдается дефицит специалистов. Работодатели уверены, что такая тенденция сохранится и дальше – аналитики с ними согласны.
Напомним, в 2022 году сообщалось, что в Новосибирске возник дефицит водителей автобусов, медиков и IT-специалистов.