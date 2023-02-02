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Posted Сегодня, 05:55

Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

Жители Новосибирской области стали чаще жертвовать карьерой ради семьи

2 февраля 2023, 05:55
Фото: 1MI
Новосибирцы жертвуют работой ради семьи после пандемии
Новосибирцы стали ставить на первое место не работу, а семью и свои увлечения. К такому выводу пришли аналитики hh.ru, проанализировав число резюме к вакансиям за последние 2 года.
«Количество резюме с 2019 по 2022 гг. стало значительно ниже предложенных вакансий (48% резюме к 87% вакансий на конец 2022 года). Подобное произошло из-за ковидного кризиза. Люди пересмотрели свое отношение к работе», - рассказали Atas.info специалисты исследовательского сервиса hh.

Оказалось, что сейчас новосибирцы готовы поступиться деньгами, чтобы провести больше времени с семьей. Также часто работу они меняют на саморазвитие и хобби. 

В этой связи на рынке труда наблюдается дефицит специалистов. Работодатели уверены, что такая тенденция сохранится и дальше – аналитики с ними согласны.

Напомним, в 2022 году сообщалось, что в Новосибирске возник дефицит водителей автобусов, медиков и IT-специалистов.

В Новосибирске возник серьезный дефицит водителей общественного транспорта
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#Алина Шефер#Работа#Семья#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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