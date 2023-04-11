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В Новосибирске назвали вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей в апреле

11 апреля 2023, 09:29
Фото: 1MI
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Новосибирске
Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в Новосибирске. Их перечислили аналитики сервиса Зарплата.ру.

Начальнику управления по ремонту оборудования ТЭЦ-5 обещают платить от 160 000 рублей. Работник должен вести работу с документами и контролировать деятельность подчиненных.

Зарплату в размере 193 300 рублей предлагают оператору асфальтобетонной установки на строительстве четвертого моста. Только работать придется почти месяц без выходных, а потом 30 дней отдыхать. Принимают даже иногородних – помогут с переездом и проживанием.

Выгодно в апреле работать и на должности мастера шиномонтажа. Ему готовы платить от 100 000 до 200 000 рублей. Около 95 000 рублей зарабатывают психологи горбольницы. Напомним, эта медицинская специальность одна из востребованных сейчас в Новосибирске.

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Также главный инженер может получать до 200 000 рублей. А повара-сушисты до 100 000 рублей, но только не в Новосибирске, а в Сочи. Сибиряков сейчас активно приглашают на эту вакансию.

#Вакансии#Зарплата#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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