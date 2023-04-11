Медицинским работникам помогают с переездом в районы региона. В частности, врачам дефицитных специальностей назначают единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Также компенсируют расходы на транспорт (50 поездок на одного работника по тарифам, установленным в нашей области) и аренду жилья частично – до 8 тысячи рублей.