Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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«В разной степени наблюдается потребность в психиатрах, онкологах, неврологах, отоларингологах, участковых терапевтов и педиатров. Укомплектованность учреждений врачебными кадрами в муниципальных образованиях находится на различном уровне – сейчас активнее привлекают врачей в Северном, Чановском и Кочковском районах», - ответил по запросу Atas.info глава Минздрава Новосибирской области Хальзов.
При этом, как отметили в ведомстве, штаты врачей-специалистов почти полностью укомплектованы в Новосибирском, Купинском, Чистоозерном районах. В села и поселки медиков активно приглашают по программе «Земский доктор».
Медицинским работникам помогают с переездом в районы региона. В частности, врачам дефицитных специальностей назначают единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Также компенсируют расходы на транспорт (50 поездок на одного работника по тарифам, установленным в нашей области) и аренду жилья частично – до 8 тысячи рублей.
«Медицинские организации принимают на работу иностранных граждан на должности врачей. Однако это единичные случаи», - заключил министр Константин Хальзов.
Напомним, ранее Atas.info публиковал топ поликлиник Новосибирска с низкими оценкам в 2ГИС.