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Самых дефицитных врачей в Новосибирске назвал Минздрав – шесть специальностей

11 апреля 2023, 05:15
Фото: 1MI
Шесть самых востребованных специальностей врачей в Новосибирске назвал Минздрав

Минздрав назвал самые дефицитные специальности врачей в Новосибирске в 2023 году

Медицинские учреждения Новосибирской области больше всего нуждаются в квалифицированных врачах. Каких специалистов не хватает и в каких районах, рассказал Atas.info министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
«В разной степени наблюдается потребность в психиатрах, онкологах, неврологах, отоларингологах, участковых терапевтов и педиатров. Укомплектованность учреждений врачебными кадрами в муниципальных образованиях находится на различном уровне – сейчас активнее привлекают врачей в Северном, Чановском и Кочковском районах», - ответил по запросу Atas.info глава Минздрава Новосибирской области Хальзов.

При этом, как отметили в ведомстве, штаты врачей-специалистов почти полностью укомплектованы в Новосибирском, Купинском, Чистоозерном районах. В села и поселки медиков активно приглашают по программе «Земский доктор».

Медицинским работникам помогают с переездом в районы региона. В частности, врачам дефицитных специальностей назначают единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Также компенсируют расходы на транспорт (50 поездок на одного работника по тарифам, установленным в нашей области) и аренду жилья частично – до 8 тысячи рублей.

«Медицинские организации принимают на работу иностранных граждан на должности врачей. Однако это единичные случаи», - заключил министр Константин Хальзов.

Напомним, ранее Atas.info публиковал топ поликлиник Новосибирска с низкими оценкам в 2ГИС.

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#Минздрав#Общество#Врачи#Дефицит#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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