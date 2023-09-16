В Новосибирске сотрудникам скорой помощи пообещали новую систему зарплаты

Как сообщили в региональном Минздраве, сотрудники скорой помощи в Новосибирске переходят на новую систему оплаты труда. Размер зарплаты теперь будет напрямую зависеть от количества выполненных вызовов у сотрудников выездных бригад, и от количества принятых — у диспетчеров. Деньги за август уже начислены по такой схеме.