В Новосибирске сотрудникам скорой помощи пообещали новую систему зарплаты

Posted Сегодня, 01:54
Published Сегодня, 01:54
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Как сообщили в региональном Минздраве, сотрудники скорой помощи в Новосибирске переходят на новую систему оплаты труда. Размер зарплаты теперь будет напрямую зависеть от количества выполненных вызовов у сотрудников выездных бригад, и от количества принятых — у диспетчеров. Деньги за август уже начислены по такой схеме.
Предполагается, что медики в течение 2-х месяцев оценят новый принцип начисления выплат. Затем намечена встреча с руководством министерства и представителями профильного комитета Заксобрания для обсуждения и возможной корректировки системы расчета зарплаты.