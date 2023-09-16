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Ранее сообщалось о масовых увольнениях врачей из-за низких зарплат

В Новосибирске сотрудникам скорой помощи пообещали новую систему зарплаты

16 сентября 2023, 01:54
Фото: 1MI
Ранее сообщалось о масовых увольнениях врачей из-за низких зарплат
Доход медиков и диспетчеров станции скорой помощи теперь будет напрямую зависить от загруженности работой

Как сообщили в региональном Минздраве, сотрудники скорой помощи в Новосибирске переходят на новую систему оплаты труда. Размер зарплаты теперь будет напрямую зависеть от количества выполненных вызовов у сотрудников выездных бригад, и от количества принятых — у диспетчеров. Деньги за август уже начислены по такой схеме.

Предполагается, что медики в течение 2-х месяцев оценят новый принцип начисления выплат. Затем намечена встреча с руководством министерства и представителями профильного комитета Заксобрания для обсуждения и возможной корректировки системы расчета зарплаты.

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#Общество#Новосибирск#Врачи#Зарплата#Скорая помощь
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