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Футбольный клуб

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Апрель
Адвокаты обжаловали арест экс-главы футбольного клуба «Новосибирск»
10 апреля, 10:43
Март
Задержан бывший генеральный директор футбольного клуба «Новосибирск»
29 марта, 03:31
Октябрь 2023
ФК «Новосибирск» во время матча Второй лиги вырвал победу у «Салюта»
ФК «Новосибирск» победил «Салют» со счетом 3:2 в матче Второй лиги, который проходил на стадионе «Спартак» в Новосибирске.
15 октября 2023, 12:39
Врач футбольного клуба «Тюмень» спас пассажира в самолете Новосибирск–Владивосток
Врач ФК «Тюмень» спас пассажира рейса Новосибирск-Владивосток: он оказал ему необходимую помощь. Об этом сообщили в Telegram-канале «Арена Урала».
3 октября 2023, 05:11
Сентябрь 2023
Футбольный клуб «Новосибирск» переименуют в «Сибирь» — как проголосовали болельщики
После проведения голосования болельщиков, футбольный клуб «Новосибирск» будет снова переименован в «Сибирь».
18 сентября 2023, 05:56

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