Футбольный клуб «Новосибирск» переименуют в «Сибирь» — как проголосовали болельщики

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
После голосования среди болельщиков, футбольный клуб «Новосибирск» изменит свое название. Результаты опроса были опубликованы в официальной группе команды в социальных сетях. Всего было учтено 1 499 голосов, из которых пять оказались недействительными.
Большинство болельщиков, что составляет 1 111 человек, выбрали название «Сибирь». Еще 246 фанатов поддержали вариант «Чкаловец». 137 человек выступили за сохранение прежнего названия команды.
Таким образом, футбольная команда «Новосибирск» теперь будет называться «Сибирь», так же как и хоккейный клуб из этого города.
Отметим, что клуб основали в 1936 году под названием «Крылья Советов». В 1984 году клуб переименовали в «Чкаловец». В 2005 году клуб стал называться «Сибирью». В 2019 году ФК получил название «Новосибирск» и в 2023 году вновь поднялся вопрос о переименовании в «Сибирь».