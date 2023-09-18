Футбольный клуб «Новосибирск» переименуют в «Сибирь» — как проголосовали болельщики

Отметим, что клуб основали в 1936 году под названием «Крылья Советов». В 1984 году клуб переименовали в «Чкаловец». В 2005 году клуб стал называться «Сибирью». В 2019 году ФК получил название «Новосибирск» и в 2023 году вновь поднялся вопрос о переименовании в «Сибирь».