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Пассажиру стало плохо

Врач ФК «Новосибирск» спас бойца СВО и пассажирку рейса «Новосибирск-Москва»

18 августа 2023, 03:26
Фото: atas.info
Пассажиру стало плохо
Врач ФК «Новосибирск» Владимир Савченко спас двух человек — участника СВО в аэропорту и пассажирку рейса «Новосибирск-Москва».

Врач, работающий в футбольном клубе «Новосибирск», помог спасти участника СВО и пассажирку рейса из Новосибирска в Москву.

17 августа команда из Новосибирска летела на важный матч. В зале ожидания аэропорта «Толмачево», одному из участников СВО стало плохо. Работники аэропорта вызвали скорую помощь, но первая помощь была оказана самим врачом из ФК «Новосибирск» — Владимиром Савченко.

После этого, во время полета на борту самолета «Новосибирск — Москва», одна из пассажирок потеряла сознание, и экипаж задумывался о необходимости экстренной посадки. Однако Савченко справился с медицинской помощью, и самолет продолжил свой полет без происшествий.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#ФК Новосибирск#Спасение#Участник СВО#Полет#Самолет
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