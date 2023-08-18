Врач ФК «Новосибирск» спас бойца СВО и пассажирку рейса «Новосибирск-Москва»

После этого, во время полета на борту самолета «Новосибирск — Москва», одна из пассажирок потеряла сознание, и экипаж задумывался о необходимости экстренной посадки. Однако Савченко справился с медицинской помощью, и самолет продолжил свой полет без происшествий.