Врач ФК «Новосибирск» спас бойца СВО и пассажирку рейса «Новосибирск-Москва»

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
Врач, работающий в футбольном клубе «Новосибирск», помог спасти участника СВО и пассажирку рейса из Новосибирска в Москву.
17 августа команда из Новосибирска летела на важный матч. В зале ожидания аэропорта «Толмачево», одному из участников СВО стало плохо. Работники аэропорта вызвали скорую помощь, но первая помощь была оказана самим врачом из ФК «Новосибирск» — Владимиром Савченко.
После этого, во время полета на борту самолета «Новосибирск — Москва», одна из пассажирок потеряла сознание, и экипаж задумывался о необходимости экстренной посадки. Однако Савченко справился с медицинской помощью, и самолет продолжил свой полет без происшествий.