Игра Медведева помогла команде выйти в Премьер-лигу и получить баллы в высшем дивизионе Чемпионата России и в Еврокубках. Спустя 10 лет он вернулся в Новосибирск, но уже как главный тренер регионального клуба. Раньше он тренировал клубы из Второй лиги, и принял предложение стать тренером ФК «Новосибирск», не задумываясь.