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Published Сегодня, 02:52
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Футбольный клуб «Новосибирск» назначил нового тренера — Александра Медведева. Он был представлен генеральным директором ФК Алексеем Толоконским. По словам гендиректора, тренерский состав будет создан из самых заядлых фанатов клуба, и в этом числе они выбрали Александра Медведева, бывшего капитана команды «Сибирь» и лучшего бомбардира Первого дивизиона в 2009 году.
Игра Медведева помогла команде выйти в Премьер-лигу и получить баллы в высшем дивизионе Чемпионата России и в Еврокубках. Спустя 10 лет он вернулся в Новосибирск, но уже как главный тренер регионального клуба. Раньше он тренировал клубы из Второй лиги, и принял предложение стать тренером ФК «Новосибирск», не задумываясь.
Медведев отметил, что у клуба большие амбиции и он обязан играть в Высшей лиге. Болельщики с энтузиазмом приветствуют нового главного тренера, надеясь, что он сможет помочь клубу достичь своих целей. Кроме того, в клуб вернется Евгений Обгольц, а Александр Ерохин станет главным тренером вратарей.