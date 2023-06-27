atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:52

Published Сегодня, 02:52

Modified Сегодня, 02:54

Updated Сегодня, 02:54

Изображение материала

Названо имя главного тренера ФК «Новосибирск»

27 июня 2023, 02:52
Фото: пресс-служба ФК "Новосибирск
Александру Медведеву 46 лет
Александр Медведев назначен главным тренером ФК «Новосибирск».

Футбольный клуб «Новосибирск» назначил нового тренера — Александра Медведева. Он был представлен генеральным директором ФК Алексеем Толоконским. По словам гендиректора, тренерский состав будет создан из самых заядлых фанатов клуба, и в этом числе они выбрали Александра Медведева, бывшего капитана команды «Сибирь» и лучшего бомбардира Первого дивизиона в 2009 году.

Игра Медведева помогла команде выйти в Премьер-лигу и получить баллы в высшем дивизионе Чемпионата России и в Еврокубках. Спустя 10 лет он вернулся в Новосибирск, но уже как главный тренер регионального клуба. Раньше он тренировал клубы из Второй лиги, и принял предложение стать тренером ФК «Новосибирск», не задумываясь.

Медведев отметил, что у клуба большие амбиции и он обязан играть в Высшей лиге. Болельщики с энтузиазмом приветствуют нового главного тренера, надеясь, что он сможет помочь клубу достичь своих целей. Кроме того, в клуб вернется Евгений Обгольц, а Александр Ерохин станет главным тренером вратарей.

Алексей МедведевАлексей Медведев
Алексей Медведев
Фото: https://fcnsk.com, пресс-служба
Назначен новый главный тренер ФК «Новосибирск» — что о нем известно
Узнать подробнее
Читайте также:
Что известно о сыне Виктора Толоконского, который возглавил ФК «Новосибирск»Главный по спорту Толоконский возглавит ФК «Новосибирск»Детей обязали присутствовать на матче ФК «Новосибирск» в 30-градусную жару
#Эмилия Губарева#Футбол#Тренер#ФК Новосибирск#Сибирь#Премьер-лига#Чемпионат России#Спорт#Спортсмены#Новосибирск
Подпишитесь
Как в Новосибирске прошел День города-2023 — лучшие фото и видео праздника
Вчера, 04:25
Что осталось от фестиваля цветов в Новосибирске после набега вандалов
Вчера, 07:55
Избитый в пансионате 98-летний ветеран ВОВ скончался в больнице
Вчера, 06:15
Раскрыты подробности массовой драки с флагами ЧВК «Вагнер» в Новосибирске
Вчера, 04:23
Названо количество выпускников, сдавших ЕГЭ-2023 на 100 баллов в Новосибирске
Вчера, 03:40
Улицу Ленина в центре Новосибирска оставят пешеходной еще на месяц
Вчера, 04:51