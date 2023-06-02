Детей обязали присутствовать на матче ФК «Новосибирск» в 30-градусную жару

Раздраженные родители выложили в соцсети приказ о посещении, который пришел им неожиданно. В тексте указано, что предполагается «обязательное посещение» игр расписания на 1 и 4 июня. В связи с данным приказом тренерам детской команды необходимо было обеспечить явку всех спортсменов.