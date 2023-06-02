Детей обязали присутствовать на матче ФК «Новосибирск» в 30-градусную жару

Posted Сегодня, 01:18
Published Сегодня, 01:18
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Updated Сегодня, 01:20
Раздраженные родители выложили в соцсети приказ о посещении, который пришел им неожиданно. В тексте указано, что предполагается «обязательное посещение» игр расписания на 1 и 4 июня. В связи с данным приказом тренерам детской команды необходимо было обеспечить явку всех спортсменов.
Вследствие возмущения родителей некоторых маленьких футболистов по поводу данного приказа, руководитель организации прокомментировал НГС ситуацию и заявил, что в приказе были неточности.
Оказывается, с детской футбольной командой планировалось провести учебный процесс на тех играх, что предстоят на домашнем стадионе на выходных.