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ФК «Новосибирск» расстался с главным тренером Денисом Бояринцевым

4 мая 2023, 04:10
Фото: ФК «Новосибирск»
Денис Бояринцев больше не главный тренер ФК «Новосибирск»
Футбольный клуб «Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» сообщил о расторжении контракта с главным тренером Денисом Бояринцевым. Стороны расстались по обоюдному согласию.

Клуб выразил свою благодарность Денису Константиновичу за достигнутые результаты, в том числе за выход в первую шестерку команд группы № 4. На замену уволенному тренеру пришел Михаил Белов, который скоро начнет подготовку команды к играм на следующем этапе Первенства России.

Одновременно Денис Бояринцев выступил с прощальным заявлением на своей странице в социальной сети. Он поблагодарил руководство клуба, игроков и болельщиков за профессионализм и поддержку.

Напомним, Бояринцев стал главным тренером ФК «Новосибирск» в ноябре 2022 года. Он сменил Алексея Поддубского.

Напомним, ранее стало известно, что Мартемьянов покинул пост главного тренера ХК «Сибирь».



Главный тренер новосибирского ХК «Сибирь» Мартемьянов покинет свой пост
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#Алина Шефер#Футбол#Тренер#Спорт#Новосибирск#Новосибирская область
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