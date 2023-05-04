ФК «Новосибирск» расстался с главным тренером Денисом Бояринцевым

Клуб выразил свою благодарность Денису Константиновичу за достигнутые результаты, в том числе за выход в первую шестерку команд группы № 4. На замену уволенному тренеру пришел Михаил Белов, который скоро начнет подготовку команды к играм на следующем этапе Первенства России.