ФК «Новосибирск» расстался с главным тренером Денисом Бояринцевым

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Клуб выразил свою благодарность Денису Константиновичу за достигнутые результаты, в том числе за выход в первую шестерку команд группы № 4. На замену уволенному тренеру пришел Михаил Белов, который скоро начнет подготовку команды к играм на следующем этапе Первенства России.
Одновременно Денис Бояринцев выступил с прощальным заявлением на своей странице в социальной сети. Он поблагодарил руководство клуба, игроков и болельщиков за профессионализм и поддержку.
Напомним, Бояринцев стал главным тренером ФК «Новосибирск» в ноябре 2022 года. Он сменил Алексея Поддубского.
Напомним, ранее стало известно, что Мартемьянов покинул пост главного тренера ХК «Сибирь».