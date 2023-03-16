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Published Сегодня, 02:56

Modified Сегодня, 03:04

Updated Сегодня, 03:04

Главный тренер новосибирского ХК «Сибирь» Мартемьянов покинет свой пост

16 марта 2023, 02:56
Фото: ХК «Сибирь»/официальный сайт
В ХК «Сибирь» сменится главный тренер
Андрей Мартемьянов покинет пост главного тренера ХК «Сибирь» в Новосибирске. Это может быть связано с неудачным выступлением команды на плей-офф КХЛ.

Как пишет «Чемпионат», на должность главного тренера «Сибири» заступит Сергей Кривокрасов. Сейчас он ассистент Мартемьянова.

Напомним, хоккейная команда «Сибирь» вылетела в первом раунде плей-офф КХЛ с разгромным счётом 1:4. Проиграли омскому «Авангарду». Руководство клуба в этой связи решило сменить главного тренера.

На свой пост в Новосибирске Мартемьянов вступил 9 апреля 2021 года. До этого он тренировал красноярских «Соколов», «Автомобилистов» из Екатеринбурга.

"Сибирь" проиграла третий матч подряд в серии плей-офф 2023
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#Алина Шефер#Хк сибирь#Тренер#Новосибирск#Новосибирская область#Спорт
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