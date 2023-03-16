Главный тренер новосибирского ХК «Сибирь» Мартемьянов покинет свой пост

Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
Как пишет «Чемпионат», на должность главного тренера «Сибири» заступит Сергей Кривокрасов. Сейчас он ассистент Мартемьянова.
Напомним, хоккейная команда «Сибирь» вылетела в первом раунде плей-офф КХЛ с разгромным счётом 1:4. Проиграли омскому «Авангарду». Руководство клуба в этой связи решило сменить главного тренера.
На свой пост в Новосибирске Мартемьянов вступил 9 апреля 2021 года. До этого он тренировал красноярских «Соколов», «Автомобилистов» из Екатеринбурга.