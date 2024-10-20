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Тренер

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2024
Новосибирский ХК «Сибирь» уступил «Северстали» в домашнем матче
19 октября 2024 года на домашнем льду в Новосибирске хоккейный клуб «Сибирь» провел матч регулярного чемпионата КХЛ против команды «Северсталь» из Череповца. Игра закончилась со счетом 2:4 в пользу гостей.
20 октября, 02:34
Нового главного тренера обрел футбольный клуб «Сибирь» из Новосибирска
Футбольную команду «Сибирь» возглавит 44-летний Виктор Тренев, следует из сообщения пресс-службы клуба.
17 августа, 05:41
Где заработать больше 100 тыс: названы самые высокооплачиваемые вакансии июля
22 июля, 03:12
Стало известно, когда в Новосибирске похоронят тренера Андрея Тарасенко
Прощание с легендарным спортсменом Андреем Тарасенко состоится в Новосибирске, дату сообщили в хоккейном клубе, где он проработал много лет.
13 июля, 03:43
Гендиректор ХК «Сибирь» прокомментировал моментальный уход Гатиятулина
Директор хоккейного клуба «Сибирь» прокомментировал поступок Анвара Гатиятулина — последний согласился стать тренером «Сибири» и сразу же отказался.
10 июня, 12:52
О продаже алкогольного пива на новом ЛДС отшутился гендиректор ХК «Сибирь»
30 мая, 09:13
Названо имя нового главного тренера ХК «Сибирь» из Новосибирска
Специалист работал с командами Молодежной хоккейной лиги, а также руководил тренерскими штабами столичного «Спартака» и хабаровского «Амура», сообщает пресс-служба «Сибири».
1 мая, 07:24
ХК «Сибирь» рассталась с кандидатом в тренеры — кто им станет
Хоккейный клуб «Сибирь» вновь трясут кадровые изменения. Так и не оформив контрактные обязательства, от сотрудничества отказался Анвар Гатиятулин.
5 апреля, 10:03
Отставки и назначения в ХК «Сибирь»: Чего ждать от изменений в руководстве клуба
29 марта, 14:45
ХК «Сибирь» нашел нового тренера — кто им станет
Хоккейный клуб «Сибирь» назвал человека, который в будущем может стать новым хоккейным тренером. В настоящее время с ним ведутся переговоры.
29 марта, 07:09
ХК «Сибирь» расторг контракт с Сергеем Кривокрасовым
В хоккейном клубе «Сибирь» произошли очередные кадровые перестановки. Пост главного тренера покинет Сергей Кривокрасов.
28 марта, 13:20
«Давай-давай, убивай»: скандальный тренер матерится при детях и задирает прохожих
В социальных сетях появились ролики от руководителя военно-спортивного центра «Альфа» Данила Шаргана. На них запечатлена тренировка подопечных с обсценной лексикой.
20 марта, 06:30
Тренер по греко-римской борьбе ударил и выгнал юного спортсмена в Новосибирске
Скандал с участием старшего тренера спортивного клуба «Зодиак» произошел во время открытых соревнований в Новосибирске. Чемпион России и его брат были унижены и выгнаны из спортклуба.
15 февраля, 09:49
2023
«Нам нужен результат»: новосибирский ХК «Сибирь» уволил тренера Немировски
Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с главным тренером Дэвидом Немировски. Информация об увольнении получила официальное подтверждение.
6 декабря 2023, 13:00
Новосибирский тренер поставил школьника в жесткий спарринг — ребенок в больнице
В Новосибирске тренер спортивной школы заставил воспитанника боксировать в жестком спарринге за забывчивость. Школьник забыл поздороваться с ним и был таким образом наказан. Теперь он находится в больнице с сотрясением мозга.
31 октября 2023, 10:25
День тренера 2023 в России: суть праздника и надо ли поздравлять учителей физкультуры
30 октября 2023, 00:47
Названо имя главного тренера ФК «Новосибирск»
Александр Медведев назначен главным тренером ФК «Новосибирск».
27 июня 2023, 02:52
Назначен новый главный тренер ФК «Новосибирск» — что о нем известно
В футбольном клубе «Новосибирск» кадровые изменения: назначен новый главный тренер команды, уточняют в пресс-службе ФК.
5 июня 2023, 01:50
ФК «Новосибирск» расстался с главным тренером Денисом Бояринцевым
Футбольный клуб «Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» сообщил о расторжении контракта с главным тренером Денисом Бояринцевым. Стороны расстались по обоюдному согласию.
4 мая 2023, 04:10
«Схема Шурыгиной»: новосибирцы остро отреагировали на скандал со шлепанием девочки
28 апреля 2023, 10:27

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