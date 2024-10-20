Тренер по греко-римской борьбе ударил и выгнал юного спортсмена в Новосибирске

Скандал с участием старшего тренера спортивного клуба «Зодиак» произошел во время открытых соревнований в Новосибирске. Чемпион России и его брат были унижены и выгнаны из спортклуба.