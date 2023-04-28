«Схема Шурыгиной»: новосибирцы остро отреагировали на скандал со шлепанием девочки

По мнению пользователей, жизнь и карьера тренера по боксу могут серьезно пострадать из-за неадекватных родителей. «Сейчас парень под статью попадет из-за таких умных родителей», - возмутился Николай Черненко. «Видно, что тренер просто шлепнул и это не больно. Родители, отдайте ребенка на бальные танцы! Что вы будете делать, если она в спарринг пойдет? А лучше всего полечите голову, мама и папа», - выразил мнение Андрей Кинев. «Родители этой девочки -обычные провокаторы», - заметил Роман Суханов.