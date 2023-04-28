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«Схема Шурыгиной»: новосибирцы остро отреагировали на скандал со шлепанием девочки

28 апреля 2023, 10:27
Фото: 1MI
Тренер по боксу мог шлепнуть ребенка

Новосибирцы остро отреагировали на скандал со шлепанием девочки

В новосибирском центре хоккея и фитнеса «Космос» разгорелся скандал из-за воспитательных методов тренера по боксу. Шестилетняя девочка сообщила, что ее отшлепали. Родители написали заявление в полицию. Многие новосибирцы уже жалеют спортсмена.
«Схема Шурыгиной живет. Мда, Первому каналу раскрутить бы эту тему», - написал Анрей Саф в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

По мнению пользователей, жизнь и карьера тренера по боксу могут серьезно пострадать из-за неадекватных родителей. «Сейчас парень под статью попадет из-за таких умных родителей», - возмутился Николай Черненко. «Видно, что тренер просто шлепнул и это не больно. Родители, отдайте ребенка на бальные танцы! Что вы будете делать, если она в спарринг пойдет? А лучше всего полечите голову, мама и папа», - выразил мнение Андрей Кинев. «Родители этой девочки -обычные провокаторы», - заметил Роман Суханов.

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Инцидент произошел в Новосибирске на днях. Шестилетняя девочка рассказала родителям, что тренер секции по боксу больно бьет ее по ягодицам. Возмущенные родители сначала поговорили с тренером и администрацией спортивного центра, а затем обратились в полицию. По их мнению, данные методы носят либо интимный, либо откровенно садистский контекст.

Мнения жителей Новосибирска по поводу методов руководителя спортивной секции разделились. Одни считают подобное насилие вполне нормальным.

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«Когда я занимался рукопашным боем, мне было важно пенделей давать. Иначе нет смысла ходить. Нужно или мотивацию давать, или подтолкнуть. Ребенок из прилежной семьи мягок и себя жалеет. Это хорошо, что тренер просто пенделя дал. И ему не пофиг на результаты», - считает новосибирец под ником Женя Аверин.

«Что вы тут вообще развизжались? Боевой вид спорта. Нам всегда «банки» ставили. Чуть что – кедом по пятой точке. Или тут все в музыкальную школу ходили?», - поддержал его Сергей Зимин. 

Другие же сочли, что тренер ведет себя, в лучшем случае, странно.

«Родители, вы – молодцы! Поддержка вам и уважение! Никто не имеет права прикасаться к девочке даже в шутку! Это во всем нормальном мире считается преступлением», - возмутилась Софья Борович.

«Сначала вот так в шутку, а потом шутливо пристанет», - отметил пользователь под псевдонимом Иван Кот. «Бедный ребенок! Этого человека в лагере ждут», - поддержал его новосибирец с ником Еремей Концишевский.

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Стоит отметить, что это не единственный скандал, связанный с возможным насилием над детьми в спортивных секциях Новосибирска. В 2022 году тренеров по спортивной гимнастике подозревали в буквальном избиении воспитанников, были зафиксированы случаи удара по голове спортивным кольцом и удушении. При этом один из сотрудников мог быть судим за разбойное нападение.

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