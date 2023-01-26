Тренеры снимают в пикантных позах девушек во время занятий джампингом в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
По словам молодой сибирячки, тренеры вместо того, чтобы давать указания, следить за выполнением упражнений они снимают на видео, как девочки прыгают. А потом эти кадры «не в лучшем свете» выставляют в соцсети.
Кроме того, посетительнице не понравились стеклянные стены в зале. Проходящие мимо мужчины смотрят на них, как на «обезьянок в клетке».
Напомним, ранее другая сибирячка возмутилась на «Флампе» сауной в Новосибирске, где клиентов снимает видеокамера. Там даже нет комнаты для переодевания, сообщила девушка.