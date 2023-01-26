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Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Тренеры снимают в пикантных позах девушек во время занятий джампингом в Новосибирске

26 января 2023, 06:35
Фото: 1MI
Тренеры снимают девушек во время занятий джампингом в Новосибирске

В Новосибирске девушка пожаловалась на съемку во время занятий джампингом

Девушка разочаровалась фитнес-центром в Новосибирске, где ее снимали во время занятий джампингом. Она оставила отзыв на «Флампе».

По словам молодой сибирячки, тренеры вместо того, чтобы давать указания, следить за выполнением упражнений они снимают на видео, как девочки прыгают. А потом эти кадры «не в лучшем свете» выставляют в соцсети.

Кроме того, посетительнице не понравились стеклянные стены в зале. Проходящие мимо мужчины смотрят на них, как на «обезьянок в клетке».

Напомним, ранее другая сибирячка возмутилась на «Флампе» сауной в Новосибирске, где клиентов снимает видеокамера. Там даже нет комнаты для переодевания, сообщила девушка.

Скрытая съемка: в каких саунах Новосибирска установлены видеокамеры
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#Алина Шефер#Съемка#Фитнес#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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