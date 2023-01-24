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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Скрытая съемка: в каких саунах Новосибирска установлены видеокамеры

Сегодня, 10:05
Фото: https://pixnio.com/ru
“Камерные” посиделки: в саунах Новосибирска ведется повсеместное видеонаблюдение.

Слежка “по ГОСТу”: в Новосибирске женщина пожаловалась на камеры слежения в сауне

Посетительница сауны в Новосибирске возмутилась вездесущими камерами, о которых не сообщает администрация.

Негативный отзыв новосибирки появился на сервисе “Фламп”. В нем посетительница сауны на 1-м переулке Костычева жалуется на неудачную планировку заведения и повсеместное видеонаблюдение. 

Девушка под ником natalya1403 сетует на отсутствие в сауне мест для переодевания. По ее словам, в заведении нет комнаты, где можно переодеться в купальник при входе в парилку.

Смену одежды приходится производить на входе, который “простреливается” видеокамерой. Заметив одну камеру, посетители обратили внимание, что и большая сауна, и столик для чаепития также находятся под видеоконтролем. 

Со слов посетителя, администратор заведения сообщила, что данные меры введены в соответствии с ГОСТом. Для устранения дискомфортного наблюдения посетителям посоветовали заклеить объективы камер. 

“Вечер был испорчен, было такое ощущение, что мы участвуем в проекте «Дом-2» за наши же деньги”, - подвела итог девушка. 

Ранее Atas.info сообщал о матери 13-летнего мальчика, которая пожаловалась на персонал больницы №1 на Вертковской в Новосибирске на Flamp.

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#Камера#Наблюдение#Сауна#Общество
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