Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Негативный отзыв новосибирки появился на сервисе “Фламп”. В нем посетительница сауны на 1-м переулке Костычева жалуется на неудачную планировку заведения и повсеместное видеонаблюдение.
Девушка под ником natalya1403 сетует на отсутствие в сауне мест для переодевания. По ее словам, в заведении нет комнаты, где можно переодеться в купальник при входе в парилку.
Смену одежды приходится производить на входе, который “простреливается” видеокамерой. Заметив одну камеру, посетители обратили внимание, что и большая сауна, и столик для чаепития также находятся под видеоконтролем.
Со слов посетителя, администратор заведения сообщила, что данные меры введены в соответствии с ГОСТом. Для устранения дискомфортного наблюдения посетителям посоветовали заклеить объективы камер.
“Вечер был испорчен, было такое ощущение, что мы участвуем в проекте «Дом-2» за наши же деньги”, - подвела итог девушка.
Ранее Atas.info сообщал о матери 13-летнего мальчика, которая пожаловалась на персонал больницы №1 на Вертковской в Новосибирске на Flamp.