Владелец отмечает, что локация у дома отличается живописностью, при этом местоположение достаточно тихое. В коттедже два этажа: на первом есть столовая, гостиная, рабочий кабинет, а на втором этаже несколько спален. Также внутри есть сауна с гималайской солью, бильярд и собственный спортзал.