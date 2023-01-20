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Posted Сегодня, 10:00

Published Сегодня, 10:00

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

В Новосибирске продают особняк с футбольным полем за 77 млн рублей

Сегодня, 10:00
Фото: ЦИАН
Загородный дом располагается возле пл. Калинина
В Новосибирске продается двухэтажный коттедж, на территории которого есть собственное футбольное поле. Объявление размещено на одном из бесплатных сайтов.

В Новосибирске недалеко от площади Калинина продают особняк за 77 млн рубле     й. Его площадь достигает 375 квадратов. Земельный участок – 86 соток.

Владелец отмечает, что локация у дома отличается живописностью, при этом местоположение достаточно тихое. В коттедже два этажа: на первом есть столовая, гостиная, рабочий кабинет, а на втором этаже несколько спален. Также внутри есть сауна с гималайской солью, бильярд и собственный спортзал.

На территории особняка есть небольшое футбольное поле. На прилегающей зоне есть баня, гараж и детская площадка.

Футбольное мини-поле
Фото: ЦИАН

Напомним, также под Новосибирском продают огромный коттедж за 50 млн рублей. Внутри есть бассейн, сауна, бильярд и даже настольный теннис. 

#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева
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