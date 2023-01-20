Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
В Новосибирске недалеко от площади Калинина продают особняк за 77 млн рубле й. Его площадь достигает 375 квадратов. Земельный участок – 86 соток.
Владелец отмечает, что локация у дома отличается живописностью, при этом местоположение достаточно тихое. В коттедже два этажа: на первом есть столовая, гостиная, рабочий кабинет, а на втором этаже несколько спален. Также внутри есть сауна с гималайской солью, бильярд и собственный спортзал.
На территории особняка есть небольшое футбольное поле. На прилегающей зоне есть баня, гараж и детская площадка.
Напомним, также под Новосибирском продают огромный коттедж за 50 млн рублей. Внутри есть бассейн, сауна, бильярд и даже настольный теннис.