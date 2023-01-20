Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Коттедж продают в микрорайоне «Италия», который находится в пригороде Новосибирска. Его площадь – 700 квадратов. Дом построили в 2017 году.
Внутри есть бассейн, сауна, бильярд и даже настольный теннис. У дома панорамные окна
На участке 20 соток есть гараж на четыре автомобиля. Также владелец указывает в объявлении наличие бани, у которой площадь 36 кв. метров. Продавец готов отдать особняк за 49 миллионов рублей.
Напомним, что также в Новосибирске продают необычного таракана. Его кличка - Артемка. Владелец просит за него 1 млн рублей. Такую цену установили из-за его долгожительства.