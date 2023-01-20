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Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Коттедж с панорамными окнами и баней продают под Новосибирском за 49 млн рублей

Сегодня, 08:17
Фото: N1.ru («Этажи»)
Особняк располагается в микрорайоне Италия под Новосибирском
Огромный коттедж под Новосибирском выставили на продажу почти за 50 млн рублей. Объявление опубликовано на одном из бесплатных сайтов.

Коттедж продают в микрорайоне «Италия», который находится в пригороде Новосибирска. Его площадь – 700 квадратов. Дом построили в 2017 году.

Внутри есть бассейн, сауна, бильярд и даже настольный теннис. У дома панорамные окна

На участке 20 соток есть гараж на четыре автомобиля. Также владелец указывает в объявлении наличие бани, у которой площадь 36 кв. метров. Продавец готов отдать особняк за 49 миллионов рублей.

Таракана Артемку из 90-х продают в Новосибирске за 1 млн рублей
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Напомним, что также в Новосибирске продают необычного таракана. Его кличка - Артемка. Владелец просит за него 1 млн рублей. Такую цену установили из-за его долгожительства. 

#Эмилия Губарева#Город#Новосибирская область#Особняк
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