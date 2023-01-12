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Элитный особняк с золотой сантехникой продают под Новосибирском за 125 млн рублей

Сегодня, 04:37
Фото: N1.ru
В доме почти 20 помещений

Особняк с золотой сантехникой продают в Новосибирске за 125 млн рублей

В пригороде Новосибирска выставлен на продажу роскошный особняк с золотой сантехникой. Объявление опубликовано на одном из бесплатных сайтов о продажах.

Продавец намерен продать двухэтажный особняк, который располагается в коттеджном поселке «Удача». За элитную недвижимость он просит 125 млн рублей.

Из объявления следует, что дом построили в 2019 году. Площадь жилища – 453 квадрата. Также у здания есть земельный участок – 12 соток. На территории находится баня из кедра.

В самом доме есть почти два десятка помещений. Например, гостиная с камином, ванная с золотой сантехникой, а также детские комнаты с росписью.

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Напомним, что в Новосибирске продают торговый центр «Сибирский молл». За огромный комплекс просят более 3 миллиардов рублей. 

#Новосибирская область#Продажа#Эмилия Губарева
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