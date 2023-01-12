Элитный особняк с золотой сантехникой продают под Новосибирском за 125 млн рублей

Продавец намерен продать двухэтажный особняк, который располагается в коттеджном поселке «Удача». За элитную недвижимость он просит 125 млн рублей.
Из объявления следует, что дом построили в 2019 году. Площадь жилища – 453 квадрата. Также у здания есть земельный участок – 12 соток. На территории находится баня из кедра.
В самом доме есть почти два десятка помещений. Например, гостиная с камином, ванная с золотой сантехникой, а также детские комнаты с росписью.
Напомним, что в Новосибирске продают торговый центр «Сибирский молл». За огромный комплекс просят более 3 миллиардов рублей.