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В Новосибирске родители заявили на тренера, шлепнувшего 6-летнюю девочку по ягодицам

28 апреля 2023, 02:54
Фото: 1MI
Родители девочки заявили в полицию
Тренер по боксу в Новосибирске якобы шлепнул девочку по ягодицам. Родители уже заявили в полицию.

В центре хоккея и фитнеса «Космос» в Новосибирске родители написали заявление в полицию на тренера по боксу, который якобы шлепнул их шестилетнюю дочь несколько раз по ягодицам, пишет НГС. К слову, в этот момент девочка стояла на коленях. 

Ранее девочка уже сообщала о подобных инцидентах, но родители не придавали этим словам значения. Они получили видео с камер наблюдения, на которых зафиксированы два случая, когда тренер шлепал девочку по попе.

Родители подали заявление на тренера за совершение действий сексуального характера и на укрывательство преступления. В спортивном центре отрицают обвинения и считают, что родители хотят от центра денег. Полиция проводит проверку.

Поставил на колени: в Новосибирске тренер по боксу отшлепал 6-летнюю девочку
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#Эмилия Губарева#Дети#Тренер#Полиция#Общество#Город#Новосибирск#Спорт
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