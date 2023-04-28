В Новосибирске родители заявили на тренера, шлепнувшего 6-летнюю девочку по ягодицам

В центре хоккея и фитнеса «Космос» в Новосибирске родители написали заявление в полицию на тренера по боксу, который якобы шлепнул их шестилетнюю дочь несколько раз по ягодицам, пишет НГС. К слову, в этот момент девочка стояла на коленях.