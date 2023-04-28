В Новосибирске родители заявили на тренера, шлепнувшего 6-летнюю девочку по ягодицам

Posted Сегодня, 02:54
Published Сегодня, 02:54
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Updated Сегодня, 02:56
В центре хоккея и фитнеса «Космос» в Новосибирске родители написали заявление в полицию на тренера по боксу, который якобы шлепнул их шестилетнюю дочь несколько раз по ягодицам, пишет НГС. К слову, в этот момент девочка стояла на коленях.
Ранее девочка уже сообщала о подобных инцидентах, но родители не придавали этим словам значения. Они получили видео с камер наблюдения, на которых зафиксированы два случая, когда тренер шлепал девочку по попе.
Родители подали заявление на тренера за совершение действий сексуального характера и на укрывательство преступления. В спортивном центре отрицают обвинения и считают, что родители хотят от центра денег. Полиция проводит проверку.