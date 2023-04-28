Поставил на колени: в Новосибирске тренер по боксу отшлепал 6-летнюю девочку

В Новосибирске тренер по боксу отшлепал по ягодицам 6-летнюю девочку

Родители из Новосибирска заявили в полицию на тренера их шестилетней дочери по боксу, который несколько раз якобы шлепнул ребенка по ягодицам во время занятий.