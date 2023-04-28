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Поставил на колени: в Новосибирске тренер по боксу отшлепал 6-летнюю девочку

28 апреля 2023, 01:28
Фото: 1MI
Полиция разбирается в инциденте

В Новосибирске тренер по боксу отшлепал по ягодицам 6-летнюю девочку

Родители из Новосибирска заявили в полицию на тренера их шестилетней дочери по боксу, который несколько раз якобы шлепнул ребенка по ягодицам во время занятий.

Жители Новосибирска обратились в полицию на тренера, который несколько раз шлепнул по ягодицам девочку во время занятий боксом, перед этим поставив ребенка на колени, пишет НГС.

Родители запросили запись занятия и посмотрели ее в присутствии директора спортивного центра, подтвердив факт произошедшего.

Мать ребенка планирует жаловаться в прокуратуру, при этом отмечая, что не требует денежную компенсацию. Ребенок сейчас ходит на занятия в другой клуб.

Тренер объясняет свои действия воспитательным моментом. С его слов, он не испытывает негативных эмоций к матери ребенка из-за поднятого скандала. Полиция проводит проверку.

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#Эмилия Губарева#Дети#Спорт#Тренер#Общество#Новосибирск
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