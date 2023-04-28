Поставил на колени: в Новосибирске тренер по боксу отшлепал 6-летнюю девочку

Posted Сегодня, 01:28
Published Сегодня, 01:28
Modified Сегодня, 01:32
Updated Сегодня, 01:32
Жители Новосибирска обратились в полицию на тренера, который несколько раз шлепнул по ягодицам девочку во время занятий боксом, перед этим поставив ребенка на колени, пишет НГС.
Родители запросили запись занятия и посмотрели ее в присутствии директора спортивного центра, подтвердив факт произошедшего.
Мать ребенка планирует жаловаться в прокуратуру, при этом отмечая, что не требует денежную компенсацию. Ребенок сейчас ходит на занятия в другой клуб.
Тренер объясняет свои действия воспитательным моментом. С его слов, он не испытывает негативных эмоций к матери ребенка из-за поднятого скандала. Полиция проводит проверку.