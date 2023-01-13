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Новосибирцы раскритиковали клиентку клуба за отзыв о телесном контакте с тренером

Сегодня, 02:25
Фото: 1MI
Сибиряки не встали на сторону девушки
Девушка обвинила тренера в фитнес-клубе в принуждении к телесному контакту во время занятий: эта новость разлетелась по всем соцсетям, а новосибирцы остро отреагировали на «донос» клиентки.

В Новосибирске клиентка спортивного клуба обвинила тренера в принуждении к телесному контакту во время упражнений на пресс. Девушка оставила негативный отзыв на сайте «Фламп».

По словам женщины, тренер предложил ей сделать парное упражнение, но она заявила, что этот контакт телами нарушает ее личные границы. Тогда тренер посоветовал разобраться «с гвоздём в ее голове».

В Новосибирске фитнес-тренер принуждал клиентку к телесному контакту
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Пользователи соцсетей восприняли новость неоднозначно. Почти все новосибирцы встали на сторону тренера.

«Надо правда немного работать со своими головами…там наверное дама то такая, что как раз таки никому дела до ее тела нет»
«Мдэ как скучно я живу, иду в качалку) одна с гантелями, в своем пространстве»
«Принуждал клиентку к телесному контакту?? Просто потому что сказал выполнить самое обычное упражнение…»
«Адрес, мне нужен адрес))»
«Простите, как заниматься борьбой без телесного контакта?»
«Пусть тогда дома сидит, в своих границах, женщина эта. Нарушил, видите ли, он ее границы, ок. А если бы он начал спокойно ее не замечать на занятиях, она бы тоже оставила гневный отзыв на тренера, мол не грамотно распределено внимание между клиентами. Ей действительно из головы гвоздь нужно вытащить»
«Альтернативы не нашлось ни у одного ни у второй?!»
«Так это ж многоборье…причем тут модные «личные границы»?! и что значит принуждал? То есть, она отказалась, а он ее силой сцепил? Сложные времена, сложные люди…»

Отметим, ранее сообщалось о том, что занятие проводились с тренером по функциональному многоборью. Однако какая именно проводилась тренировка – неизвестно. В пятницу, 13 января гневный отзыв на тренера уже был удален.

 

*Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск
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