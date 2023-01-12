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В Новосибирске фитнес-тренер принуждал клиентку к телесному контакту

Сегодня, 05:49
Фото: 1MI
Девушка заявила, что тренер нарушил ее личные границы
В новосибирском фитнес-клубе тренер заставлял девушку выполнять парное упражнение в тесном контакте. Клиентка оставила гневный отзыв на сайте Flamp.

Сибирячка не осталась довольна занятием в клубе, где тренер по функциональному многоборью настаивал на выполнении парного упражнения. По слова девушки, мужчина дал ей задание: сцепиться ногами с партнёром в положении лежа.

Однако такой тесный контакт нарушает ее личные границы. В итоге тренер сделал упражнение с другой клиенткой. Недовольной девушке он посоветовал разобраться «с гвоздем» в ее голове.

Комментаторы на сайте приняли сторону тренера. По словам сибиряков, парная практика на групповых занятиях действительно существует.

«На групповых занятиях люди могут выполнять упражнения вместе. Но тут пришло ее сиятельство, жёстко дало понять, что всяким там потным элементам дотрагиваться до неё ни-ни — границы тела, все такое», — возмутилась под отзывом женщина.

Напомним, в марте в одной из школ Коченевского района двое старшеклассников приставали к 12-летнему мальчику в раздевалке физкультурного зала, однако их остановил учитель. 

#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск
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