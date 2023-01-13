С 8 лет Ринат воспитывался в интернате: его мать лишили родительских прав, а других родственников больше не было. В 1996 году мужчина оказался на улице. Через несколько лет он попал в тюрьму за воровство, а после колонии снова на улицу.
В 2009 году сибиряк искал работу, но его никуда не брали. В этом же году Ринат получил девять лет за убийство человека, который пытался отнять у него деньги. В 2019 году бездомный освободился и опять стал жить на улице.
Сейчас 42-летний Ринат попрошайничает возле Вознесенского собора с цыганами. Это его основной заработок. Пожертвований хватает на еду и на жилье: он может снять комнату за 1000 рублей или переночевать в подвале за 500 рублей в морозы. Остальные деньги тратит на еду и алкоголь. Последним Ринат увлекается часто, так как спирт согревает его изнутри, пока на улице холода.
Как пишет Сиб. фм, иногда бродяги укрываются зимой в церквях, магазинах и метро. На улице спать опасно – знакомая Рината замерзла насмерть. Также бездомных часто выгоняют из подъезда и нередко избивают.
Напомним, что ранее экс-милиционеры рассказали детали самого страшного преступления в 2000-х. Преступная банда орудовала несколько месяцев на Главном вокзале в Новосибирске.