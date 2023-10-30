День тренера 2023 в России: суть праздника и надо ли поздравлять учителей физкультуры

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Впервые День тренера предложила учредить Федерация спортивной и художественной гимнастики РФ. Несмотря на то, что официально праздник не входит в перечень памятных дат, с 1999 года спортсмены поздравляют своих тренеров каждое 30 октября.
Суть праздника — напомнить о важности профессии тренера, который ежедневно формирует из слабого духом и телом профессионального спортсмена, готового бороться за честь страны на международных и локальных соревнованиях. Также это относится и к тем, кто помогает поддерживать здоровый образ жизни и нарастить неплохую мускулатуру на лето.
День тренера — как поздравить
30 октября поздравлений заслуживают как профессиональные тренеры спортивных команд и наставники в детских спортивных школах, так и учителя физкультуры. Обычно в этот день вручаются грамоты и дипломы, а также организуются выступления воспитанников.
Впрочем, и вы можете поздравить своего инструктора по фитнесу. Например, так.
Тренер — это вторая семья для каждого, кто идет к вершинам спорта. Торжественно и от всего сердца поздравляем вас, ставших нам такими родными. Терпения, здоровья и новых общих побед!