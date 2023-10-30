День тренера 2023 в России: суть праздника и надо ли поздравлять учителей физкультуры

Суть праздника — напомнить о важности профессии тренера, который ежедневно формирует из слабого духом и телом профессионального спортсмена, готового бороться за честь страны на международных и локальных соревнованиях. Также это относится и к тем, кто помогает поддерживать здоровый образ жизни и нарастить неплохую мускулатуру на лето.