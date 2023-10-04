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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Бассейн "Нептун" снова заработал в Новосибирске.

Бассейн «Нептун» открылся для пловцов после ремонта

4 октября 2023, 14:05
Фото: nso.ru
Бассейн "Нептун" снова заработал в Новосибирске.
В Новосибирске 4 октября в бассейне «Нептун» начались тренировки для пловцов, а также стали доступны занятия по свободному плаванию. Наружные работы по отделке фасада, ремонту кровли и благоустройству территории будут продолжаться ещё около месяца.

«Оперативно выполнен большой комплекс работ на фасаде здания, кровле, фундаменте бассейна. Важно, что мы можем возобновить тренировочный процесс и запустить турнирный цикл в нашем основном 50-метровом бассейне», — подвёл промежуточные итоги врио министра физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

Капитальный ремонт фасада здания бассейна «Нептун» с заменой витражных конструкций, а также ремонт цокольной части здания и кровли ведётся в рамках утвержденной Правительством региона программы «Развитие физической культуры и спорта Новосибирской области». Завершена основная часть работ, которая в течение четырёх месяцев не позволяла эксплуатировать ванну бассейна.

Прежняя система витражей была невентилируемой, из-за этого между стеклопакетами накапливалась влажность, колонны разрушались. В процессе ремонта установлены новые стеклопакеты, пространство станет вентилируемым, также отремонтированы несущие колонны, произведено обследование, укрепление и гидроизоляция фундамента, сейчас ведутся работы на кровле, которая будет капитально отремонтирована впервые с 1958 года.

7-8 октября в бассейне «Нептун» пройдут соревнования, входящие в серию Всероссийских и Международных открытых турниров «Кубок золотого кольца». Предполагается, что в новосибирском этапе серии примут участие около 500 юных спортсменов из разных регионов страны, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.

122 млн рублей потратят на ремонт фасада бассейна «Нептун» в Новосибирске
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На ремонт фасада бассейна «Нептун» выделено 123 млн. рублей.

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#Спорт#Новосибирск#Новосибирская область#Бассейн#Ольга Храмушкина
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