Бассейн «Нептун» открылся для пловцов после ремонта

Прежняя система витражей была невентилируемой, из-за этого между стеклопакетами накапливалась влажность, колонны разрушались. В процессе ремонта установлены новые стеклопакеты, пространство станет вентилируемым, также отремонтированы несущие колонны, произведено обследование, укрепление и гидроизоляция фундамента, сейчас ведутся работы на кровле, которая будет капитально отремонтирована впервые с 1958 года.