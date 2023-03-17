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122 млн рублей потратят на ремонт фасада бассейна «Нептун» в Новосибирске

17 марта 2023, 03:10
Фото: 1MI
Ремонт начнут 20 мая

Фасад бассейна «Нептун» отремонтируют в Новосибирске за 122 млн рублей

В Новосибирске планируют провести ремонт фасада бассейна «Нептун» - на это потратят 122 млн рублей, соответствующее объявление опубликовано на сайте госзакупок.

Бассейн располагается на улице Богдана Хмельницкого, 25. Из документации закупки следует, что с мая начнут ремонтировать «Спортивную школу олимпийского резерва водных видов спорта» (или бассейн «Нептун»).

Завершить работы по графику должны 18 сентября. Подрядчик обязан починить фасад здания. Ремонт разделен на 9 этапов. Принимать заявки будут до 27 марта. Стоимость закупки – 122 млн рублей.

Также подрядчик заменит светопрозрачные конструкции на фасаде и отремонтирует фундамент.

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#Эмилия Губарева#Госзакупки#Ремонт#Бассейн#Общество#Город
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