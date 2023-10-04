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В Искитиме завершили строительство новой подстанции АО "РЭС".

АО «РЭС» завершило строительство подстанции в Искитиме

4 октября 2023, 13:37
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
В Искитиме завершили строительство новой подстанции АО "РЭС".
Новая электрическая подстанция (ПС) 110кВ, строительство которой АО «РЭС» завершило в Искитиме, будет давать более 20 МВт перспективной мощности.Подстанция обеспечит потребности промышленного гиганта АО «Искитимцемент» и позволит перевести его нагрузку с действующей ПС 110 кВ «Искитимская».

Перевод нагрузки АО «Искитимцемент» с действующей ПС 110 кВ «Искитимская» на новую подстанцию повысит надежность электроснабжения для жителей Искитима.

Генеральный директор группы компаний «РЭС» Дмитрий Шароватов во время осмотра завершенного энергообъекта подчеркнул, что центр питания построен с использованием передовых технологий и современного оборудования, которое соответствует высоким требованиям к надежности и стандартам качества.

«Благодаря этой подстанции нам удастся не только обеспечить электроснабжение градообразующего предприятия, но и почти в 3 раза увеличить запас мощности для Искитима» — отметил Дмитрий Шароватов.
В Искитиме завершили строительство новой подстанции АО "РЭС".В Искитиме завершили строительство новой подстанции АО "РЭС".
В Искитиме завершили строительство новой подстанции АО "РЭС".В Искитиме завершили строительство новой подстанции АО "РЭС".
В Искитиме завершили строительство новой подстанции АО "РЭС".
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

Управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун рассказал, что на данный момент выполнен I этап проекта реконструкции внутриплощадочных распределительных электрических сетей, завершается наладка и испытание, а также регистрация системы коммерческого учета электрической энергии и мощности.

Начат второй этап реализации проекта — ведется монтаж части эстакад, прокладка кабельных линий от подстанций действующего производства до нового центра питания. Работы планируется завершить к марту 2024 г.

«Данные мероприятия увеличат надежность и безопасность электроснабжения предприятия, качество передаваемой электроэнергии», — отметил Владимир Скакун.
В Искитиме завершили строительство новой подстанции АО "РЭС".В Искитиме завершили строительство новой подстанции АО "РЭС".
В Искитиме завершили строительство новой подстанции АО "РЭС".
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

Общая стоимость проекта составила 364 млн рублей, инвестором выступила компания «Искитимцемент». Построенный центр питания является одним из ключевых объектов, выполненных в рамках технологического присоединения к электросетям АО «РЭС».

Строительство вел подрядчик — компания АО «РЭМиС», которая входит в группу компаний «РЭС». В процессе строительства был выполнен внушительный перечень мероприятий:

  • возведено новое здание общеподстанционного пункта управления (ОПУ) и закрытого распределительного устройства (ЗРУ) 6 кВ;
  • произведена замена двух существующих трансформаторов 110/3 кВ мощностью по 15 МВА на трехобмоточные трансформаторы 110/10/6 кВ мощностью 40 МВА каждый;
  • выполнен монтаж выключателей 110 кВ;
  • установлены токоограничивающие реакторы 6 кВ;
  • выполнен монтаж 40 ячеек 6 кВ в ЗРУ;
  • проведен монтаж токопровода и шинного ввода 6 кВ для одного из трансформаторов;
  • установка шкафов релейной защиты и автоматики (РЗиА) и автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП);

Кроме того, специалисты АО «РЭМиС» выполнили монтаж системы оперативного постоянного тока (СОПТ) и другие виды работ по монтажу и наладке нового оборудования подстанции.

В настоящее время все строительные и пуско-наладочные работы на новой подстанции завершены, и она полностью готова к приему нагрузки от АО «Искитимцемент». Как только мощности завода будут полностью переведены на новый центр питания, высвободятся и дополнительные резервы для подключения новых потребителей в Искитимском районе. Новые индивидуальные жилые дома, предприятия и социальные объекты получат возможность подключения.

Развитие электросетей в целом повышает экономическую стабильность и инвестиционную привлекательность региона, энергоресурс более доступным для потребителей.

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#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Искитим#Ольга Храмушкина#Электросети#Подстанция
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