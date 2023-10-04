АО «РЭС» завершило строительство подстанции в Искитиме

В настоящее время все строительные и пуско-наладочные работы на новой подстанции завершены, и она полностью готова к приему нагрузки от АО «Искитимцемент». Как только мощности завода будут полностью переведены на новый центр питания, высвободятся и дополнительные резервы для подключения новых потребителей в Искитимском районе. Новые индивидуальные жилые дома, предприятия и социальные объекты получат возможность подключения.