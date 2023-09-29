Мегаватты мощности: в Новосибирской области идёт активное подключение к электросетям

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Несмотря на сложности во внешней политике и санкции, в Новосибирской области к электросетям АО «РЭС» подключаются все новые и новые объекты. Так как для компании это является одним из основных видов деятельности, энергетики поддерживают высокие темпы развития электросетевой инфраструктуры и клиентского сервиса.
За 7 месяцев 2023 года компания выдала 3301 акт о технологическом присоединении различных объектов общей мощностью свыше 132 МВт. Это на 5,7 МВт больше уровня аналогичного периода прошлого года. За отчетный период в АО «РЭС» подписали еще 3844 новых договора о подключении к электросетям суммарно почти на 220 МВт.
Наряду с подключением бытовых потребителей и крупных объектов, энергетики АО «РЭС» подключают к электросетям социально значимые объектов. Например, в этом году уже были завершены работы по подключению врачебной амбулатории на станции Мочище в Новосибирском районе, общежитий НГТУ и летнего лагеря.
Также в процессе заключение договоров на подключение нескольких школ, находящихся на улице Кубовая в Новосибирске, в поселке Кудряшовский, в селах Марусино и Толмачёво. Энергетики продолжают работать над подключением объектов в сфере здравоохранения, включая терапевтический корпус ЦГБ и реабилитационный центр в Бердске, а также инфекционную больницу в поселке Садовый.
Часть объектов, которые подключает АО «РЭС», относится к сфере жилищного строительства, и некоторые из них имеют большую социальную значимость. Компания активно участвует в реализации проектов по решению проблемы «обманутых дольщиков», в этом году уже был подключен многоквартирный дом на улице Волховская, 37. Начаты работы на объекте, который долго строился на улице Д. Ковальчук. Также компания тесно сотрудничает с представителями сельского хозяйства.
В этом году было проведено подключение производства мясных полуфабрикатов Коченевского мясокомбината и комплекса по очистке и сушке зерна птицефабрики Посевнинская. Также был заключен договор на подключение производственного помещения для заготовки и переработки ягод. Это далеко не полный перечень объектов, которые уже подключили или планируется подключить. Компания продолжает развивать клиентские сервисы, чтобы облегчить взаимодействие с клиентами из различных отраслей и категорий. Кроме того, постоянно идет работа над сокращением сроков технологического подключения.
О компании:
Акционерное общество «Региональные электрические сети» (сокращенное наименование АО «РЭС») — системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт www.eseti.ru
С начала года сотрудники АО «РЭС» подключили к электросетям более 1500 объектов и 25 многоквартирных домов.