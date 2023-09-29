Мегаватты мощности: в Новосибирской области идёт активное подключение к электросетям

В этом году было проведено подключение производства мясных полуфабрикатов Коченевского мясокомбината и комплекса по очистке и сушке зерна птицефабрики Посевнинская. Также был заключен договор на подключение производственного помещения для заготовки и переработки ягод. Это далеко не полный перечень объектов, которые уже подключили или планируется подключить. Компания продолжает развивать клиентские сервисы, чтобы облегчить взаимодействие с клиентами из различных отраслей и категорий. Кроме того, постоянно идет работа над сокращением сроков технологического подключения.