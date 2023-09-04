Специалисты АО «РЭС» провели занятия по безопасности для школьников

«Станция», где с ребятами работали сотрудники АО «РЭС», очень понравилась ребятам, здесь они узнали о том, что такое электроустановки, какие знаки безопасности наносятся на энергообъекты и почему опасно играть охранных зонах электросетей и снимать селфи на опорах ЛЭП и электроподстанциях. Детям особенно понравилось, что на этой станции была не только теория, но и практические занятия — можно было примерить экипировку электромонтеров — защитные каски, диэлектрические перчатки и боты.