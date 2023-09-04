Специалисты АО «РЭС» провели занятия по безопасности для школьников

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Это не первое совместное мероприятие Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области и АО «РЭС». Вопрос профилактики детского электротравматизма является социально важным, поэтому АО «РЭС» поддерживает любые инициативы, направленные на предотвращение электротравм в быту — сотрудники компании готовы провести урок электробезопасности в школе и детском лагере или массовое праздничное мероприятие.
На территории школы учащиеся проходили увлекательный квест, который состоял из двух десятков «станций», с разной тематикой, посвященной безопасности жизнедеятельности. На каждой из станций школьникам рассказывали о безопасном поведении при использовании электроприборов, при возникновении пожара, в интернете, на дороге или железнодорожной станции.
«Станция», где с ребятами работали сотрудники АО «РЭС», очень понравилась ребятам, здесь они узнали о том, что такое электроустановки, какие знаки безопасности наносятся на энергообъекты и почему опасно играть охранных зонах электросетей и снимать селфи на опорах ЛЭП и электроподстанциях. Детям особенно понравилось, что на этой станции была не только теория, но и практические занятия — можно было примерить экипировку электромонтеров — защитные каски, диэлектрические перчатки и боты.
Подростки больше всего заинтересовались спецтехникой и инструментами энергетиков — автовышка для подъема электромонтёров на высоту к ЛЭП, квадрокоптер для обследования технического состояния ЛЭП, тепловизор и другие современные гаджеты, которые используют в работе новосибирские электроэнергетики.
Все любознательные участники мероприятия получили от компании АО «РЭС» подарки в честь 90-летия электросетей Новосибирской области — леденцы в форме лампочки и памятные значки. Праздничное настроение создавали и яркие фирменные воздушные шары, которые выдавали всем гостям мероприятия, за ними, порой, выстраивалась «живая» очередь.
В мероприятии приняли участие несколько тысяч школьников средних и старших классов. Сотрудники АО «РЭС» уверены, что такое начало учебного года поможет детям усвоить правила безопасности, связанные с использованием электричества.
Новосибирские энергетики готовы провести подобные занятия в других учреждениях города и области, для этого нужно лишь заполнить заявку на сайте компании. Выберите дату проведения урока и возраст участников, дождитесь звонка и сотрудники АО «РЭС» проведут полезный, занимательный и наглядный урок с демонстрацией тематических мультфильмов и раздачей ярких листовок-комиксов не оставит равнодушным ни одного учащегося.
Также сотрудники АО «РЭС» проводят познавательные экскурсии для взрослых и детей.