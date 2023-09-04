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Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

Занятия по электробезопасности для детей проводят сотрудники АО "РЭС".

Специалисты АО «РЭС» провели занятия по безопасности для школьников

4 сентября 2023, 14:44
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Занятия по электробезопасности для детей проводят сотрудники АО "РЭС".
Сегодня 4 сентября 2023 года сотрудники АО «РЭС» приняли участие в мероприятии #ЖИЗНЬБЕЗОПАСНОСТИ, организованном по инициативе детского омбудсмена Новосибирской области, на площадке школы № 141 в Первомайском районе Новосибирска.

Это не первое совместное мероприятие Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области и АО «РЭС». Вопрос профилактики детского электротравматизма является социально важным, поэтому АО «РЭС» поддерживает любые инициативы, направленные на предотвращение электротравм в быту — сотрудники компании готовы провести урок электробезопасности в школе и детском лагере или массовое праздничное мероприятие.

На территории школы учащиеся проходили увлекательный квест, который состоял из двух десятков «станций», с разной тематикой, посвященной безопасности жизнедеятельности. На каждой из станций школьникам рассказывали о безопасном поведении при использовании электроприборов, при возникновении пожара, в интернете, на дороге или железнодорожной станции.

«Станция», где с ребятами работали сотрудники АО «РЭС», очень понравилась ребятам, здесь они узнали о том, что такое электроустановки, какие знаки безопасности наносятся на энергообъекты и почему опасно играть охранных зонах электросетей и снимать селфи на опорах ЛЭП и электроподстанциях. Детям особенно понравилось, что на этой станции была не только теория, но и практические занятия — можно было примерить экипировку электромонтеров — защитные каски, диэлектрические перчатки и боты.

Занятия прошли на базе школы №141 в Первомайском районе Новосибирска.Занятия прошли на базе школы №141 в Первомайском районе Новосибирска.
Занятия прошли на базе школы №141 в Первомайском районе Новосибирска.Занятия прошли на базе школы №141 в Первомайском районе Новосибирска.
Занятия прошли на базе школы №141 в Первомайском районе Новосибирска.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

Подростки больше всего заинтересовались спецтехникой и инструментами энергетиков — автовышка для подъема электромонтёров на высоту к ЛЭП, квадрокоптер для обследования технического состояния ЛЭП, тепловизор и другие современные гаджеты, которые используют в работе новосибирские электроэнергетики.

Все любознательные участники мероприятия получили от компании АО «РЭС» подарки в честь 90-летия электросетей Новосибирской области — леденцы в форме лампочки и памятные значки. Праздничное настроение создавали и яркие фирменные воздушные шары, которые выдавали всем гостям мероприятия, за ними, порой, выстраивалась «живая» очередь.

В мероприятии приняли участие несколько тысяч школьников средних и старших классов. Сотрудники АО «РЭС» уверены, что такое начало учебного года поможет детям усвоить правила безопасности, связанные с использованием электричества.

Новосибирские энергетики готовы провести подобные занятия в других учреждениях города и области, для этого нужно лишь заполнить заявку на сайте компании. Выберите дату проведения урока и возраст участников, дождитесь звонка и сотрудники АО «РЭС» проведут полезный, занимательный и наглядный урок с демонстрацией тематических мультфильмов и раздачей ярких листовок-комиксов не оставит равнодушным ни одного учащегося.

АО «РЭС» продолжает проводить познавательные экскурсии для детей и взрослых
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Также сотрудники АО «РЭС» проводят познавательные экскурсии для взрослых и детей.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Безопасность#Ольга Храмушкина#РЭС#Электросети
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